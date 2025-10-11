Nuova Dc sulla sp8, Garufo: “Al via i lavori con il sostegno del centrodestra e della provincia”

Tra i presenti alla consegna dei lavori il deputato all'Ars, Salvatore Scuvera (Fratelli d'Italia), oltre agli esponenti dell'amministrazione buterese guidata da Giovanni Zuccalà.

Butera. “Il ripristino del tratto dissestato della strada provinciale 8, che collega Gela a Butera, segna un passaggio significativo per il territorio e riporta l’attenzione sull’azione politica avviata dalla giunta provinciale del Libero Consorzio di Caltanissetta, con una forte impronta del centrodestra locale”.

A sottolinearlo è Giuseppe Garufo, rappresentante della nuova Democrazia Cristiana a Butera, che evidenzia come l’intervento atteso da oltre un decennio sia finalmente partito grazie alla sinergia tra istituzioni e amministratori. Il tratto interessato, da anni regolato da un impianto semaforico a causa di un cedimento della sede stradale, sarà messo in sicurezza e restituito alla piena viabilità. Negli anni è stato l’imprenditore Salvatore Di Trio a mantenere alta l’attenzione sulla provinciale che è fortemente transitata sia dai pendolari di Butera che degli altri comuni dell’entroterra nisseno. Al momento della consegna dei lavori, tra i tanti, era presente una rappresentanza dell’amministrazione provinciale. “L’assessore all’Energia Filippo Balbo, - sostiene Garufo - sollecitato dal presidente del consiglio comunale Emilio Tallarita, ha avuto il merito di avere portato la questione della sp8 tra gli scranni della provincia”. Il presidente del Libero Consorzio, Walter Tesauro, pur non presente al taglio del nastro, è stato infatti indicato da Garufo come figura centrale nella strategia di rilancio degli impianti e delle infrastrutture territoriali. Era presente il deputato all’Ars Salvatore Scuvera (Fratelli d’Italia).

“L’interesse per Butera è cresciuto con l’insediamento della nuova amministrazione provinciale – aggiunge Giuseppe Garufo – e questo intervento è solo il primo passo di un percorso che coinvolge trasversalmente tutte le forze politiche”. Balbo ha, inoltre, espresso pubblicamente la propria soddisfazione per l’avvio dei lavori evidenziando come gli stessi consentiranno una viabilità più sicura e scorrevole con l’eliminazione dell’impianto semaforico ed il consolidamento della sede stradale. L’assessore ha comunicato che l’intervento interesserà 6,5 chilometri della Sp8 per un importo complessivo di 1.370.000 euro, finanziato dalla Regione Siciliana. Balbo, inoltre, ha sottolineato il valore politico dell’operazione: “Non era scontato che una buona parte dei fondi della Regione destinati al Libero Consorzio venissero assegnati alla SP8. Le esigenze viarie della provincia sono tante. Se ciò è successo, un motivo ci sarà”.