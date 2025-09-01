Concerto dei The Kolors: volontariato in prima linea per l’inclusione

L’iniziativa ha dimostrato come la cooperazione tra enti pubblici e associazioni del territorio possa generare risultati significativi.

Gela. Il concerto dei The Kolors, tenutosi come evento centrale dell’estate gelese, ha rappresentato non solo un momento di aggregazione musicale, ma anche un esempio concreto di impegno sociale. Tra tutti l'impegno profuso dai volontari del Cisom e dell’associazione Santa Lucia, protagonisti di un servizio attento e dedicato a favore delle persone con disabilità.

Durante la serata, le due realtà associative hanno garantito un supporto sanitario e logistico costante, intervenendo in caso di necessità e facilitando l’accesso e la permanenza dei partecipanti con esigenze speciali. La loro presenza ha contribuito a creare un ambiente più sicuro possibile e inclusivo, dove ogni cittadino ha potuto vivere l’evento in serenità.

L’attenzione rivolta alle persone con disabilità ha evidenziato una sensibilità profonda, trasformando il concerto in un’occasione di vera partecipazione collettiva. L’amministrazione comunale ha sostenuto attivamente questa sinergia, permettendo al volontariato locale di esprimere al meglio il proprio valore.

Un modello di collaborazione L’iniziativa ha dimostrato come la cooperazione tra enti pubblici e associazioni del territorio possa generare risultati significativi, promuovendo una cultura della solidarietà e valorizzando il ruolo del volontariato come pilastro della comunità.

La serata non è stata solo musica e intrattenimento, ma anche testimonianza concreta di civiltà e inclusione.