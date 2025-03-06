Quotidiano di Gela

Chiara Cafà

Chiara Cafà

Moi e Bonanno illudono ma il derby contro l'Acireale finisce 2-2

17 dicembre 2017 13:45

Il trasferimento di Dorato è "congelato", sarà a disposizione di Romano nel match contro la Cittanovese

01 dicembre 2017 15:21

Gela raggiunto al 94' dalla Vibonese, un'altra beffa per gli uomini di Romano

23 novembre 2017 01:21

Gela in totale emergenza oggi nel recupero con la Vibonese, tornano Cuomo e Bonanno

22 novembre 2017 11:33

Domenica al "Presti" c'è il derby contro il Palazzolo: slitta ancora l'incontro tra giunta e società

18 novembre 2017 10:38

Palmese-Gela 3-3, i biancazzurri giocano una gran partita ma si fanno rimontare tre volte

22 ottobre 2017 09:41

Il Gela torna a correre, Ebolitana sconfitta grazie ad un ottimo secondo tempo

15 ottobre 2017 09:30

Voglia di successo, Gela senza scuse: contro l'Ebolitana caccia ai tre punti

14 ottobre 2017 10:32

Gela ko ad Ercolano, panchina di Romano a rischio?

08 ottobre 2017 15:42

Al "Presti" il Gela aspetta l'Igea Virtus, domenica trasferta vietata ai tifosi barcellonesi

29 settembre 2017 14:35

Il Gela a Troina, mister Romano punta su Gallon e Moi per espugnare il campo ennese

09 settembre 2017 15:45

Romano: "Non esaltiamoci, siamo all'inizio". Cosenza: "Essere accolto così mi inorgoglisce"

04 settembre 2017 07:11

Alma recupera, Gallon no. Il Gela prepara il debutto con il Roccella

01 settembre 2017 18:56

Subito festa al "Presti", il Gela batte la Sancataldese ai rigori

27 agosto 2017 17:54

Gallon è il "colpo" di mercato del Gela, l'attaccante sardo ha raggiunto il ritiro di Zafferana Etnea

02 agosto 2017 08:19

Il nuovo Gela scopre le carte, Mendola: "Con Romano vogliamo fare grandi cose"

18 luglio 2017 18:03

In corso il vertice tra i fratelli Mendola i due imprenditori catanesi interessati al 60% del Gela

21 giugno 2017 20:39

La juniores del Gela "stecca" in casa, nell'andata della fase nazionale vince il Roccella

17 maggio 2017 17:00

Il Gela lascia i play off tra gli applausi, in finale va il Rende

14 maggio 2017 16:42

Gela provaci! Domani a Rende per continuare il sogno Lega Pro

13 maggio 2017 10:16

E' tutto vero, il Gela è nei play off ! Un gol di Kosovan regala la semifinale a Rende

07 maggio 2017 15:57

Non basta il solito Campanaro, il Gela stecca in casa: la Leonzio passa al "Presti" per 3-1

30 aprile 2017 15:15

Play off, la Palmese vince nell'anticipo 3-0 ma teme la sentenza dell'inchiesta "Dirty soccer"

30 aprile 2017 08:32

"Vogliamo lo stadio pieno", Infantino lancia l'appello ai tifosi del Gela. "Vogliamo regalare l'ultima gioia al Presti"

29 aprile 2017 08:12

Trionfo del Gela nella finale regionale juniores, Leonzio travolta 6-0

27 aprile 2017 17:20

Serie D tra verdetti e speranze, il Gela sogna ancora i play off, Sancataldese e Aversa salve

24 aprile 2017 10:26

Guarda chi si rivede...il Gela torna a vincere: i biancazzurri sbancano San Cataldo, è 3-0

13 aprile 2017 15:50

Gela, una crisi senza fine. Il cuore non basta contro una cinica Cavese

09 aprile 2017 16:33

Il Gela prova a risalire la china, al "Presti" arriva la Cavese: tante assenze tra i biancazzurri

08 aprile 2017 08:16

Gela addio play off, ad Aversa l'ennesima sconfitta: i campani vincono per 3-1

02 aprile 2017 16:03

Alma scaccia via i fantasmi, due gol e il Gela in crisi ritorna a vincere: al "Presti" battuto il Roccella

26 marzo 2017 15:19

Il Gela si "ar-rende", arriva la terza sconfitta consecutiva. Il ds Martello: "Dobbiamo vergognarci"

19 marzo 2017 16:35

Gela decimato a Rende, dopo Bonanno out anche Candiano e Bulades

17 marzo 2017 12:13

Frattese ancora indigesta per il Gela, i biancazzurri steccano al "Presti": passano i campani, è 1-0

05 marzo 2017 15:43

Il Gela cade a Palmi, non basta super Campanaro: è 4-2 per i calabresi

26 febbraio 2017 17:19

Il Gela riprende a vincere anche al "Presti", 3-1 al Castrovillari: si teme per l'infortunio di Bonaffini

19 febbraio 2017 15:40

Buon punto del Gela a Barcellona, contro l'Igea finisce 1-1: nella ripresa ci pensa Candiano

12 febbraio 2017 16:17

Niente da fare per il Gela, brutto stop in casa: passa il Gragnano, al "Presti" è 1-3

05 febbraio 2017 15:45

Il Gela vuole continuare a sognare, Infantino chiede umiltà. "Non sottovalutiamo il Gragnano"

04 febbraio 2017 13:02

Scerra fa sognare il Gela, 1-0 a Sersale terza vittoria consecutiva e primo posto vicino

01 febbraio 2017 16:06

Il Gela schianta il Pomigliano, è 3-0 al "Presti" per i biancazzurri: Nassi ritorna al gol

08 gennaio 2017 15:50

Un punto a Torre del Greco, il Gela strappa l'1-1 contro la Turris: decisivo il gol di Bonanno

22 dicembre 2016 15:48

Senza pubblico e senza idee, Gela salvato da Bonaffini nel finale: al "Presti" con la Sarnese è 1-1

18 dicembre 2016 16:45

Il Gela tiene testa alla Leonzio ma alla fine cade in dieci uomini, sconfitta per 2-1 a Lentini

11 dicembre 2016 16:05

Il Gela si ferma al "Presti", niente gol nel derby contro la Sancataldese: finisce 0-0

04 dicembre 2016 16:06

Il Gela aggancia la zona play off, domenica trasferta a Cava De' Tirreni: l'Igea mantiene la vetta

21 novembre 2016 17:58

Il Gela corre come un treno, raggiunta la zona play off: 3-0 all'Aversa Normanna

20 novembre 2016 15:44

Nassi pensa positivo. "Darò sempre il massimo anche partendo dalla panchina"

19 novembre 2016 14:30

Il Gela "sbanca" Roccella Jonica, tante squadre si contendono la pole position: domenica arriva l'Aversa

14 novembre 2016 15:31

Gela inarrestabile anche in trasferta, Bonanno e Montalbano stendono il Roccella: 2-0 per i biancazzurri

13 novembre 2016 17:18

Il Gela a Roccella per dare continuità, Bonaffini: la lezione di Frattamaggiore servirà

12 novembre 2016 13:20

Le siciliane di serie D "volano" in classifica, ok il Gela: Terranova ancora ultimo in Eccellenza

07 novembre 2016 16:11

Il Gela "stende" la capolista Rende, 2-0 con Montalbano e Scerra

06 novembre 2016 16:04

Al "Presti" arriva la capolista Rende, Infantino: "Dobbiamo riscattarci dopo Frattamaggiore"

05 novembre 2016 18:23

Gela shock, "manita" Frattese: 5-2 e i biancazzurri protagonisti di una gara da dimenticare

30 ottobre 2016 15:39

Reti bianche al "Presti", il Gela non riesce a superare la Palmese: è 0-0

23 ottobre 2016 15:21

L'entusiasmo contagioso del Gela per superare l'ostica Palmese

22 ottobre 2016 09:16

Nel Gela in prova arriva il 28enne brasiliano Agostini: ha già giocato in Inghilterra

17 ottobre 2016 19:11

Il Gela travolge il Castrovillari, Bonaffini, Bonanno ed Evola firmano il tris

16 ottobre 2016 15:27

Il Gela fa visita al Castrovillari, Chidichimo: "Dobbiamo riscattarci dopo la sconfitta contro l'Igea"

15 ottobre 2016 08:57

Stadio Presti "vietato" al Terranova, Paradiso furioso con il sindaco

06 ottobre 2016 17:41

Brucculeri sempre più vicino al Terranova, stasera l'incontro decisivo

27 settembre 2016 19:44

Tutto pronto per Gela-Gladiator, sfumato il sogno Marchetti

24 settembre 2016 07:00

Pietro Infantino si presenta ai tifosi del Gela: "Sono felice ed emozionato"

02 settembre 2016 18:31

Il Gela si prepara per l'esordio a Pomigliano, atteso l'annuncio del nuovo allenatore

02 settembre 2016 07:20

Caso "Presti", il sindaco: "l'ansia di Tuccio è ingiusticata, i lavori stanno per iniziare"

24 agosto 2016 18:31

Gela calcio: Tecnico e giocatori... "Se va via Tuccio andiamo via tutti"

02 agosto 2016 16:59

Incrocio Gela-Ragusa, in Promozione è doppia sfida per Atletico e Macchitella

19 marzo 2016 09:18

Calcio a cinque: week-end da dimenticare per le squadre gelesi

14 marzo 2016 18:36

Il Macchitella non può sbagliare, contro il Marina di Ragusa servono punti: ok gli juniores

11 marzo 2016 12:00

L'Atl.Gela cerca di ripartire da Comiso: Capodicasa in panchina sarà decisivo?

05 marzo 2016 09:14

Calcio a 5, il Gela chiude con una vittoria: ok il Futsal Macchitella ma cadono Pro Gela e Savio

28 febbraio 2016 08:16

Promozione, il Macchitella in trasferta a Santa Croce: l'Atl.Gela al "Presti" dopo la bufera

27 febbraio 2016 18:15

Calcio a 5: Furia Pro Gela sul Mascalucia, sconfitte per Sporting Savio e Futsal Macchitella

20 febbraio 2016 20:52

Il Macchitella Gela non sa più vincere, contro il Ravanusa arriva solo un pareggio per gli aquilotti

20 febbraio 2016 20:21

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