Chiara Cafà

Moi e Bonanno illudono ma il derby contro l'Acireale finisce 2-2
17 dicembre 2017 13:45
Il trasferimento di Dorato è "congelato", sarà a disposizione di Romano nel match contro la Cittanovese
01 dicembre 2017 15:21
Gela raggiunto al 94' dalla Vibonese, un'altra beffa per gli uomini di Romano
23 novembre 2017 01:21
Gela in totale emergenza oggi nel recupero con la Vibonese, tornano Cuomo e Bonanno
22 novembre 2017 11:33
Domenica al "Presti" c'è il derby contro il Palazzolo: slitta ancora l'incontro tra giunta e società
18 novembre 2017 10:38
Palmese-Gela 3-3, i biancazzurri giocano una gran partita ma si fanno rimontare tre volte
22 ottobre 2017 09:41
Il Gela torna a correre, Ebolitana sconfitta grazie ad un ottimo secondo tempo
15 ottobre 2017 09:30
Voglia di successo, Gela senza scuse: contro l'Ebolitana caccia ai tre punti
14 ottobre 2017 10:32
Gela ko ad Ercolano, panchina di Romano a rischio?
08 ottobre 2017 15:42
Al "Presti" il Gela aspetta l'Igea Virtus, domenica trasferta vietata ai tifosi barcellonesi
29 settembre 2017 14:35
Il Gela a Troina, mister Romano punta su Gallon e Moi per espugnare il campo ennese
09 settembre 2017 15:45
Romano: "Non esaltiamoci, siamo all'inizio". Cosenza: "Essere accolto così mi inorgoglisce"
04 settembre 2017 07:11
Alma recupera, Gallon no. Il Gela prepara il debutto con il Roccella
01 settembre 2017 18:56
Subito festa al "Presti", il Gela batte la Sancataldese ai rigori
27 agosto 2017 17:54
Gallon è il "colpo" di mercato del Gela, l'attaccante sardo ha raggiunto il ritiro di Zafferana Etnea
02 agosto 2017 08:19
Il nuovo Gela scopre le carte, Mendola: "Con Romano vogliamo fare grandi cose"
18 luglio 2017 18:03
In corso il vertice tra i fratelli Mendola i due imprenditori catanesi interessati al 60% del Gela
21 giugno 2017 20:39
La juniores del Gela "stecca" in casa, nell'andata della fase nazionale vince il Roccella
17 maggio 2017 17:00
Il Gela lascia i play off tra gli applausi, in finale va il Rende
14 maggio 2017 16:42
Gela provaci! Domani a Rende per continuare il sogno Lega Pro
13 maggio 2017 10:16
E' tutto vero, il Gela è nei play off ! Un gol di Kosovan regala la semifinale a Rende
07 maggio 2017 15:57
Non basta il solito Campanaro, il Gela stecca in casa: la Leonzio passa al "Presti" per 3-1
30 aprile 2017 15:15
Play off, la Palmese vince nell'anticipo 3-0 ma teme la sentenza dell'inchiesta "Dirty soccer"
30 aprile 2017 08:32
"Vogliamo lo stadio pieno", Infantino lancia l'appello ai tifosi del Gela. "Vogliamo regalare l'ultima gioia al Presti"
29 aprile 2017 08:12
Trionfo del Gela nella finale regionale juniores, Leonzio travolta 6-0
27 aprile 2017 17:20
Serie D tra verdetti e speranze, il Gela sogna ancora i play off, Sancataldese e Aversa salve
24 aprile 2017 10:26
Guarda chi si rivede...il Gela torna a vincere: i biancazzurri sbancano San Cataldo, è 3-0
13 aprile 2017 15:50
Gela, una crisi senza fine. Il cuore non basta contro una cinica Cavese
09 aprile 2017 16:33
Il Gela prova a risalire la china, al "Presti" arriva la Cavese: tante assenze tra i biancazzurri
08 aprile 2017 08:16
Gela addio play off, ad Aversa l'ennesima sconfitta: i campani vincono per 3-1
02 aprile 2017 16:03
Alma scaccia via i fantasmi, due gol e il Gela in crisi ritorna a vincere: al "Presti" battuto il Roccella
26 marzo 2017 15:19
Il Gela si "ar-rende", arriva la terza sconfitta consecutiva. Il ds Martello: "Dobbiamo vergognarci"
19 marzo 2017 16:35
Gela decimato a Rende, dopo Bonanno out anche Candiano e Bulades
17 marzo 2017 12:13
Frattese ancora indigesta per il Gela, i biancazzurri steccano al "Presti": passano i campani, è 1-0
05 marzo 2017 15:43
Il Gela cade a Palmi, non basta super Campanaro: è 4-2 per i calabresi
26 febbraio 2017 17:19
Il Gela riprende a vincere anche al "Presti", 3-1 al Castrovillari: si teme per l'infortunio di Bonaffini
19 febbraio 2017 15:40
Buon punto del Gela a Barcellona, contro l'Igea finisce 1-1: nella ripresa ci pensa Candiano
12 febbraio 2017 16:17
Niente da fare per il Gela, brutto stop in casa: passa il Gragnano, al "Presti" è 1-3
05 febbraio 2017 15:45
Il Gela vuole continuare a sognare, Infantino chiede umiltà. "Non sottovalutiamo il Gragnano"
04 febbraio 2017 13:02
Scerra fa sognare il Gela, 1-0 a Sersale terza vittoria consecutiva e primo posto vicino
01 febbraio 2017 16:06
Il Gela schianta il Pomigliano, è 3-0 al "Presti" per i biancazzurri: Nassi ritorna al gol
08 gennaio 2017 15:50
Un punto a Torre del Greco, il Gela strappa l'1-1 contro la Turris: decisivo il gol di Bonanno
22 dicembre 2016 15:48
Senza pubblico e senza idee, Gela salvato da Bonaffini nel finale: al "Presti" con la Sarnese è 1-1
18 dicembre 2016 16:45
Il Gela tiene testa alla Leonzio ma alla fine cade in dieci uomini, sconfitta per 2-1 a Lentini
11 dicembre 2016 16:05
Il Gela si ferma al "Presti", niente gol nel derby contro la Sancataldese: finisce 0-0
04 dicembre 2016 16:06
Il Gela aggancia la zona play off, domenica trasferta a Cava De' Tirreni: l'Igea mantiene la vetta
21 novembre 2016 17:58
Il Gela corre come un treno, raggiunta la zona play off: 3-0 all'Aversa Normanna
20 novembre 2016 15:44
Nassi pensa positivo. "Darò sempre il massimo anche partendo dalla panchina"
19 novembre 2016 14:30
Il Gela "sbanca" Roccella Jonica, tante squadre si contendono la pole position: domenica arriva l'Aversa
14 novembre 2016 15:31
Gela inarrestabile anche in trasferta, Bonanno e Montalbano stendono il Roccella: 2-0 per i biancazzurri
13 novembre 2016 17:18
Il Gela a Roccella per dare continuità, Bonaffini: la lezione di Frattamaggiore servirà
12 novembre 2016 13:20
Le siciliane di serie D "volano" in classifica, ok il Gela: Terranova ancora ultimo in Eccellenza
07 novembre 2016 16:11
Il Gela "stende" la capolista Rende, 2-0 con Montalbano e Scerra
06 novembre 2016 16:04
Al "Presti" arriva la capolista Rende, Infantino: "Dobbiamo riscattarci dopo Frattamaggiore"
05 novembre 2016 18:23
Gela shock, "manita" Frattese: 5-2 e i biancazzurri protagonisti di una gara da dimenticare
30 ottobre 2016 15:39
Reti bianche al "Presti", il Gela non riesce a superare la Palmese: è 0-0
23 ottobre 2016 15:21
L'entusiasmo contagioso del Gela per superare l'ostica Palmese
22 ottobre 2016 09:16
Nel Gela in prova arriva il 28enne brasiliano Agostini: ha già giocato in Inghilterra
17 ottobre 2016 19:11
Il Gela travolge il Castrovillari, Bonaffini, Bonanno ed Evola firmano il tris
16 ottobre 2016 15:27
Il Gela fa visita al Castrovillari, Chidichimo: "Dobbiamo riscattarci dopo la sconfitta contro l'Igea"
15 ottobre 2016 08:57
Stadio Presti "vietato" al Terranova, Paradiso furioso con il sindaco
06 ottobre 2016 17:41
Brucculeri sempre più vicino al Terranova, stasera l'incontro decisivo
27 settembre 2016 19:44
Tutto pronto per Gela-Gladiator, sfumato il sogno Marchetti
24 settembre 2016 07:00
Pietro Infantino si presenta ai tifosi del Gela: "Sono felice ed emozionato"
02 settembre 2016 18:31
Il Gela si prepara per l'esordio a Pomigliano, atteso l'annuncio del nuovo allenatore
02 settembre 2016 07:20
Caso "Presti", il sindaco: "l'ansia di Tuccio è ingiusticata, i lavori stanno per iniziare"
24 agosto 2016 18:31
Gela calcio: Tecnico e giocatori... "Se va via Tuccio andiamo via tutti"
02 agosto 2016 16:59
Incrocio Gela-Ragusa, in Promozione è doppia sfida per Atletico e Macchitella
19 marzo 2016 09:18
Calcio a cinque: week-end da dimenticare per le squadre gelesi
14 marzo 2016 18:36
Il Macchitella non può sbagliare, contro il Marina di Ragusa servono punti: ok gli juniores
11 marzo 2016 12:00
L'Atl.Gela cerca di ripartire da Comiso: Capodicasa in panchina sarà decisivo?
05 marzo 2016 09:14
Calcio a 5, il Gela chiude con una vittoria: ok il Futsal Macchitella ma cadono Pro Gela e Savio
28 febbraio 2016 08:16
Promozione, il Macchitella in trasferta a Santa Croce: l'Atl.Gela al "Presti" dopo la bufera
27 febbraio 2016 18:15
Calcio a 5: Furia Pro Gela sul Mascalucia, sconfitte per Sporting Savio e Futsal Macchitella
20 febbraio 2016 20:52
Il Macchitella Gela non sa più vincere, contro il Ravanusa arriva solo un pareggio per gli aquilotti
20 febbraio 2016 20:21
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