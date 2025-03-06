Federica Milano

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Stanza multisensoriale per autistici, giunta incontra Franco: "Ora struttura per avvio"
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"Spesa sospesa", iniziativa del Kiwanis in favore delle famiglie in difficoltà
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La scommessa sul biomarket ai tempi del Covid, apre SiciliaInBio
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Scuole aperte o chiuse: genitori divisi sulla didattica a distanza
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Miss Universe Sicilia, cinquanta candidate per la finale
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E' già tempo di sfilate, prime due selezioni per Miss Universe
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Don Antonio Coluccia alla marcia della legalità, il prete-operaio minacciato dalle mafie
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Giornata della memoria, allo scientifico 40 pannelli del museo ebraico di Roma
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Attività di scavo degli studenti non verrà sepolta, le Mura restano chiuse al pubblico
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