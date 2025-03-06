Quotidiano di Gela

Marco Trainito

Marco Trainito

La Magarìa di Camilleri su Tiresia a Siracusa

18 luglio 2019 09:20

E adesso si legga il romanzo

27 marzo 2019 10:14

Ritornare a Vanini

10 febbraio 2019 10:59

Docenti dell'"Eschilo" in Bulgaria a scuola di psicologia e didattica

14 gennaio 2019 09:02

Sulla non esistenza del cielo

30 dicembre 2018 11:42

L’amore difficile tra Umberto Eco e Diabolik

22 dicembre 2018 15:15

A che punto è la notte della filosofia... di Donatella Di Cesare

11 dicembre 2018 19:19

Perché non bisogna temere l’antropomorfismo

18 novembre 2018 19:37

Come aggravare il narcisismo sui social media

11 novembre 2018 09:35

Diritti degli individui o diritti dei gruppi?

03 novembre 2018 10:39

Un Eco che risuona sulla televisione

28 ottobre 2018 09:53

La “fregatura” dei social media

18 ottobre 2018 23:56

La storia nella finzione. I casi di Eco e Yanagihara

22 settembre 2018 12:59

La chiesa e la mafia da Manzoni a Camilleri

16 settembre 2018 13:01

Perché nazionalismo e religione sono soluzioni sbagliate ai problemi del XXI secolo

08 settembre 2018 09:56

La trilogia di Harari sul mondo umano

01 settembre 2018 11:51

La superiore saggezza della religione di Stato

25 agosto 2018 12:28

Il ponte e il pasticciaccio brutto che abbiamo in testa

18 agosto 2018 10:56

Il segno dei quattro. Come trovare anche sotto l’ombrellone una narrazione del nostro tempo

11 agosto 2018 09:38

Addio a Hoefer, poeta amico di Camilleri, conoscitore della fabbrica e amante del mare

03 agosto 2018 18:42

Perché nel nostro cervello ci sono i fantasmi

29 luglio 2018 11:36

Come far rivivere un eroe dimenticato

21 luglio 2018 11:25

La vita non ha senso. Per fortuna

14 luglio 2018 11:30

L'ateo venuto dal passato

07 luglio 2018 20:15

Le invasioni sbagliate e i migranti di Chen He

30 giugno 2018 10:14

Esami: se lo Stato chiede l’impossibile

23 giugno 2018 10:20

Il Dostoevskij inesistente del primo ministro

07 giugno 2018 11:45

Il giorno che Montalbano non avrebbe voluto vedere

02 giugno 2018 08:37

A lezione da Philip Roth

26 maggio 2018 09:09

La riforma scolastica in 56 righe secondo i fuori corso Di Maio e Salvini

20 maggio 2018 11:24

L’esordio letterario di Rosario Di Natale

10 maggio 2018 09:30

La Sicilia "spaventosa e splendida" di Margaret Doody

05 maggio 2018 20:00

La falsa emergenza della violenza a scuola

28 aprile 2018 11:05

La “buona scuola” messa a nudo

20 aprile 2018 00:37

Come smascherare i venditori di schiocchezze

09 aprile 2018 09:59

Borges e la débâcle del giornalismo italiano

03 aprile 2018 17:08

La discutibile futurologia politica di Davide Casaleggio

25 marzo 2018 17:04

Come tradire Gramsci trascinandolo nella rissa politica

18 marzo 2018 13:53

Siamo tutti un po' grillini

11 marzo 2018 11:22

L’Italia regressiva coccolata dalla politica

03 marzo 2018 00:03

Voto distorto, siamo più simili all’ameba che ad Einstein

24 febbraio 2018 14:02

Fake news e timori, dalla Vergine Maria ai "webeti”

16 febbraio 2018 17:27

La lezione di Macerata

11 febbraio 2018 18:41

Archivio

Esplora l'archivio di Marco Trainito

Sett. 29 Sett. 13 Sett. 6 Sett. 3
Sett. 52 Sett. 51 Sett. 50 Sett. 46 Sett. 45 Sett. 44 Sett. 43 Sett. 42 Sett. 38 Sett. 37 Sett. 36 Sett. 35 Sett. 34 Sett. 33 Sett. 32 Sett. 31 Sett. 30 Sett. 29 Sett. 28 Sett. 27 Sett. 26 Sett. 25 Sett. 23 Sett. 22 Sett. 21 Sett. 20 Sett. 19 Sett. 18 Sett. 17 Sett. 16 Sett. 15 Sett. 14 Sett. 12 Sett. 11 Sett. 10 Sett. 9 Sett. 8 Sett. 7 Sett. 6