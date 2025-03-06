Marco Trainito

La Magarìa di Camilleri su Tiresia a Siracusa
18 luglio 2019 09:20
E adesso si legga il romanzo
27 marzo 2019 10:14
Ritornare a Vanini
10 febbraio 2019 10:59
Docenti dell'"Eschilo" in Bulgaria a scuola di psicologia e didattica
14 gennaio 2019 09:02
Sulla non esistenza del cielo
30 dicembre 2018 11:42
L’amore difficile tra Umberto Eco e Diabolik
22 dicembre 2018 15:15
A che punto è la notte della filosofia... di Donatella Di Cesare
11 dicembre 2018 19:19
Perché non bisogna temere l’antropomorfismo
18 novembre 2018 19:37
Come aggravare il narcisismo sui social media
11 novembre 2018 09:35
Diritti degli individui o diritti dei gruppi?
03 novembre 2018 10:39
Un Eco che risuona sulla televisione
28 ottobre 2018 09:53
La “fregatura” dei social media
18 ottobre 2018 23:56
La storia nella finzione. I casi di Eco e Yanagihara
22 settembre 2018 12:59
La chiesa e la mafia da Manzoni a Camilleri
16 settembre 2018 13:01
Perché nazionalismo e religione sono soluzioni sbagliate ai problemi del XXI secolo
08 settembre 2018 09:56
La trilogia di Harari sul mondo umano
01 settembre 2018 11:51
La superiore saggezza della religione di Stato
25 agosto 2018 12:28
Il ponte e il pasticciaccio brutto che abbiamo in testa
18 agosto 2018 10:56
Il segno dei quattro. Come trovare anche sotto l’ombrellone una narrazione del nostro tempo
11 agosto 2018 09:38
Addio a Hoefer, poeta amico di Camilleri, conoscitore della fabbrica e amante del mare
03 agosto 2018 18:42
Perché nel nostro cervello ci sono i fantasmi
29 luglio 2018 11:36
Come far rivivere un eroe dimenticato
21 luglio 2018 11:25
La vita non ha senso. Per fortuna
14 luglio 2018 11:30
L'ateo venuto dal passato
07 luglio 2018 20:15
Le invasioni sbagliate e i migranti di Chen He
30 giugno 2018 10:14
Esami: se lo Stato chiede l’impossibile
23 giugno 2018 10:20
Il Dostoevskij inesistente del primo ministro
07 giugno 2018 11:45
Il giorno che Montalbano non avrebbe voluto vedere
02 giugno 2018 08:37
A lezione da Philip Roth
26 maggio 2018 09:09
La riforma scolastica in 56 righe secondo i fuori corso Di Maio e Salvini
20 maggio 2018 11:24
L’esordio letterario di Rosario Di Natale
10 maggio 2018 09:30
La Sicilia "spaventosa e splendida" di Margaret Doody
05 maggio 2018 20:00
La falsa emergenza della violenza a scuola
28 aprile 2018 11:05
La “buona scuola” messa a nudo
20 aprile 2018 00:37
Come smascherare i venditori di schiocchezze
09 aprile 2018 09:59
Borges e la débâcle del giornalismo italiano
03 aprile 2018 17:08
La discutibile futurologia politica di Davide Casaleggio
25 marzo 2018 17:04
Come tradire Gramsci trascinandolo nella rissa politica
18 marzo 2018 13:53
Siamo tutti un po' grillini
11 marzo 2018 11:22
L’Italia regressiva coccolata dalla politica
03 marzo 2018 00:03
Voto distorto, siamo più simili all’ameba che ad Einstein
24 febbraio 2018 14:02
Fake news e timori, dalla Vergine Maria ai "webeti”
16 febbraio 2018 17:27
La lezione di Macerata
11 febbraio 2018 18:41
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