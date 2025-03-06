Quotidiano di Gela

Leandro Bronte

Leandro Bronte

I voti definitivi dei candidati a sindaco su 71 sezioni, Messinese e Fasulo al ballottaggio

01 giugno 2015 20:23

I primi dati delle liste, il PD è primo: i 5 Stelle seguono e il Megafono è il terzo partito

01 giugno 2015 19:22

Fuorigioco e dintorni, l'assistente di serie A Giordano al corso arbitri di Gela

23 novembre 2012 10:44

"Attenzione ai figli d'arte", l'antiracket lancia l'allarme

14 novembre 2012 11:59

Malformazioni, l'associazione Cittadini per la Giustizia fa causa al colosso Eni

14 novembre 2012 11:57

Omicidio Bellomo, le parti civili: le nuove prove incastrano Cafà

10 novembre 2012 16:47

Fuochi d'artificio e lacrime di gioia per Crocetta: "Gela vi voglio bene"

31 ottobre 2012 10:07

Ecco tutti i voti dei candidati gelesi, testa a testa Federico-Di Martino

29 ottobre 2012 18:24

Via D’Amelio: Scarpinato “Dietro stragi forze oscure e potenti”

20 luglio 2012 10:24

Viabilità, la Mistretta - Gela rischia nuovamente lo stop

26 giugno 2012 08:28

La Filctem Cigl: Chi critica il nostro accordo con la Raffineria non lo conosce

08 maggio 2012 10:45

Agricoltura in crisi, i produttori chiedono interventi risolutivi

08 maggio 2012 10:35

Il Progetto salute non si sposta da Gela a Priolo

28 aprile 2012 09:20

Il patto di stabilità del Comune mette in difficoltà anche i lavoratori della Ghelas

28 aprile 2012 09:18

Passerella finale per la Meic Services a Bisignano

28 aprile 2012 09:10

Il kartodromo di contrada Zai riapre i suoi cancelli

28 aprile 2012 09:05

La carica di 750 alunni per pulire le classi di otto scuole cittadine

18 marzo 2012 12:04

Con l’Unitalsi, un piccolo gesto per un grande dono

16 marzo 2012 12:05

Furto alla sala giochi Millionaire, il bottino è di 2.500 euro

20 febbraio 2012 10:29

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