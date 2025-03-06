Leandro Bronte

I voti definitivi dei candidati a sindaco su 71 sezioni, Messinese e Fasulo al ballottaggio
01 giugno 2015 20:23
I primi dati delle liste, il PD è primo: i 5 Stelle seguono e il Megafono è il terzo partito
01 giugno 2015 19:22
Fuorigioco e dintorni, l'assistente di serie A Giordano al corso arbitri di Gela
23 novembre 2012 10:44
"Attenzione ai figli d'arte", l'antiracket lancia l'allarme
14 novembre 2012 11:59
Malformazioni, l'associazione Cittadini per la Giustizia fa causa al colosso Eni
14 novembre 2012 11:57
Omicidio Bellomo, le parti civili: le nuove prove incastrano Cafà
10 novembre 2012 16:47
Fuochi d'artificio e lacrime di gioia per Crocetta: "Gela vi voglio bene"
31 ottobre 2012 10:07
Ecco tutti i voti dei candidati gelesi, testa a testa Federico-Di Martino
29 ottobre 2012 18:24
Via D’Amelio: Scarpinato “Dietro stragi forze oscure e potenti”
20 luglio 2012 10:24
Viabilità, la Mistretta - Gela rischia nuovamente lo stop
26 giugno 2012 08:28
La Filctem Cigl: Chi critica il nostro accordo con la Raffineria non lo conosce
08 maggio 2012 10:45
Agricoltura in crisi, i produttori chiedono interventi risolutivi
08 maggio 2012 10:35
Il Progetto salute non si sposta da Gela a Priolo
28 aprile 2012 09:20
Il patto di stabilità del Comune mette in difficoltà anche i lavoratori della Ghelas
28 aprile 2012 09:18
Passerella finale per la Meic Services a Bisignano
28 aprile 2012 09:10
Il kartodromo di contrada Zai riapre i suoi cancelli
28 aprile 2012 09:05
La carica di 750 alunni per pulire le classi di otto scuole cittadine
18 marzo 2012 12:04
Con l’Unitalsi, un piccolo gesto per un grande dono
16 marzo 2012 12:05
Furto alla sala giochi Millionaire, il bottino è di 2.500 euro
20 febbraio 2012 10:29
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