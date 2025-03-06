Giuseppe D'Onchia

Incidente mortale sulla Gela-Catania, perde la vita un anziano di 84 anni
06 novembre 2020 16:51
Cambio di guardia in Questura, Emanuele Ricifari sostituirà Giovanni Signer
18 ottobre 2020 08:45
Dia: Stidda gelese ha raggiunto pericolosità sociale particolarmente elevata
18 luglio 2020 08:29
Confiscato maxi patrimonio a Marchese, "è vicino a clan mafia"
08 luglio 2020 08:08
In manette i ladri della "Gioielleria Rachele", arresti nella notte
07 luglio 2020 07:25
Picchiava moglie e figli mentre era ai domiciliari: torna in carcere
22 maggio 2020 11:00
Tre gelesi arrestati dai carabinieri sulla Catania-Palermo, in auto trovati 2 panetti di hashish
09 maggio 2020 12:23
Il Lions Club dona 9 quintali di alimenti, raccolta anche dai tifosi del Gela
08 aprile 2020 10:35
Il Pg Lia Sava avverte: "In questa emergenza la criminalità organizzata potrebbe insinuarsi"
01 aprile 2020 18:28
Il procuratore Asaro: "Ci sono 20 denunce al giorno ma i gelesi sono abbastanza rispettosi"
23 marzo 2020 13:05
"Io gelese contagiato e ricoverato nel Nord Italia, vi dico di essere prudenti"
10 marzo 2020 10:58
Luca, infermiere di 26 anni, racconta la sua vita in un ospedale di frontiera del Nord
05 marzo 2020 10:06
Coronavirus, paura della comunità gelese nel Lodigiano: "Viviamo nel terrore chiusi in casa"
21 febbraio 2020 20:02
"Sono proventi illeciti", la Dia sequestra 2 milioni di beni a Cristoforo Palmieri
07 febbraio 2020 09:27
Il 23 dicembre del 1987 scoppiava la faida di Gela, il racconto di un ex carabiniere
23 dicembre 2019 10:11
"Erano al servizio dei Rinzivillo", maxi sequestro per Longo e la moglie
13 dicembre 2019 09:55
Vittima di bullismo a scuola si allontana per ritornare a Gela, quindicenne ritrovato a Genova
10 dicembre 2019 10:10
Quella strage che cambiò la storia di Gela, il racconto dell'ex capitano Mettifogo
26 novembre 2019 12:04
Giordano ucciso 27 anni fa, il figlio Massimo: "Non ho perdonato i killer"
08 novembre 2019 18:56
Scoperti mandanti ed autori dell'omicidio Sequino: tre arresti
05 novembre 2019 07:56
Due dipendenti Eni morti di ritorno dall'Iraq, la procura avvia un'indagine
29 ottobre 2019 11:23
Maxi blitz antimafia contro la Stidda, almeno 30 arresti
26 settembre 2019 07:46
Ha cercato di rubare l'orologio di un altro passeggero, a Fontanarossa denunciata donna gelese
21 settembre 2019 16:16
Blitz antimafia a Licata, sette persone accusate di concorso mafioso esterno
31 luglio 2019 09:26
Lo spaccio anche nei centri di accoglienza per migranti, 5 arresti a Licata
24 luglio 2019 08:02
Relazione semestrale della Dia: sul territorio la pressione mafiosa è ancora alta
19 luglio 2019 11:24
Lite con un dipendente comunale, il sindaco di Licata finisce in ospedale
09 luglio 2019 09:02
"E' vicino a Cosa nostra", confisca definitiva di beni per Alberto Cammarata
01 luglio 2019 08:20
"La vita è come una farsa", sul palco una commedia per la Caritas
10 giugno 2019 17:47
Ancora un arresto per droga a Niscemi, ai domiciliari Gianluca Rizzo
27 maggio 2019 11:00
Conosce un uomo di Napoli su facebook ma si rivela un bruto, il calvario di una gelese
23 maggio 2019 21:05
Frodi fiscali, sequestrati 4 milioni di euro di beni al commercialista Cascino
23 maggio 2019 09:13
Ha aggredito i genitori e i poliziotti, arrestato ventottene
09 maggio 2019 16:24
"Io, figlia di un mafioso al 41 bis chiedo alla politica di dare un futuro ai giovani come me"
07 maggio 2019 10:11
Roberto Boscaglia, l'esperto in promozioni compie un altro miracolo con l'Entella
06 maggio 2019 08:08
Quasi venti chili di marijuana in un casolare, blitz poliziotti: arrestati quattro romeni
05 maggio 2019 13:17
Ucciso per una vendetta di Cosa nostra, dopo 30 anni scoperti gli assassini di Giuseppe Failla
09 aprile 2019 12:33
I traffici dei Rinzivillo all'estero, estradati in Italia i fratelli Gueli: coinvolti nell'inchiesta "Cleandro"
04 aprile 2019 15:11
Maltrattava gli alunni di una scuola elementare, sospesa maestra di 59 anni
29 marzo 2019 20:13
"Essere figlia di un mafioso al 41 bis è come una condanna", il racconto di una sedicenne
25 marzo 2019 11:56
Portavalori, banche e i progetti per assaltare ville, il commando gelese era armato
20 marzo 2019 17:59
Ha accoltellato l'ex compagna, arrestato il gelese Crocifisso Pingo: accusato di tentato omicidio
09 marzo 2019 20:48
Faida tra famiglie per droga e armi, arrestati tre niscemesi
08 marzo 2019 11:12
Anche auto rubate a Gela tra quelle piazzate in Libia, scoperta banda: scattano arresti
06 marzo 2019 15:41
L'ascesa di Marchese: auto di lusso, bar e società in via Montenapoleone a Roma e Milano
01 marzo 2019 13:43
Holding, un quadro da 6 milioni di euro e società, maxi sequestro per Marchese
01 marzo 2019 09:03
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