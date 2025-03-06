Quotidiano di Gela

Giuseppe D'Onchia

Giuseppe D'Onchia

Incidente mortale sulla Gela-Catania, perde la vita un anziano di 84 anni

06 novembre 2020 16:51

Cambio di guardia in Questura, Emanuele Ricifari sostituirà Giovanni Signer

18 ottobre 2020 08:45

Dia: Stidda gelese ha raggiunto pericolosità sociale particolarmente elevata

18 luglio 2020 08:29

Confiscato maxi patrimonio a Marchese, "è vicino a clan mafia"

08 luglio 2020 08:08

In manette i ladri della "Gioielleria Rachele", arresti nella notte

07 luglio 2020 07:25

Picchiava moglie e figli mentre era ai domiciliari: torna in carcere

22 maggio 2020 11:00

Tre gelesi arrestati dai carabinieri sulla Catania-Palermo, in auto trovati 2 panetti di hashish

09 maggio 2020 12:23

Il Lions Club dona 9 quintali di alimenti, raccolta anche dai tifosi del Gela

08 aprile 2020 10:35

Il Pg Lia Sava avverte: "In questa emergenza la criminalità organizzata potrebbe insinuarsi"

01 aprile 2020 18:28

Il procuratore Asaro: "Ci sono 20 denunce al giorno ma i gelesi sono abbastanza rispettosi"

23 marzo 2020 13:05

"Io gelese contagiato e ricoverato nel Nord Italia, vi dico di essere prudenti"

10 marzo 2020 10:58

Luca, infermiere di 26 anni, racconta la sua vita in un ospedale di frontiera del Nord

05 marzo 2020 10:06

Coronavirus, paura della comunità gelese nel Lodigiano: "Viviamo nel terrore chiusi in casa"

21 febbraio 2020 20:02

"Sono proventi illeciti", la Dia sequestra 2 milioni di beni a Cristoforo Palmieri

07 febbraio 2020 09:27

Il 23 dicembre del 1987 scoppiava la faida di Gela, il racconto di un ex carabiniere

23 dicembre 2019 10:11

"Erano al servizio dei Rinzivillo", maxi sequestro per Longo e la moglie

13 dicembre 2019 09:55

Vittima di bullismo a scuola si allontana per ritornare a Gela, quindicenne ritrovato a Genova

10 dicembre 2019 10:10

Quella strage che cambiò la storia di Gela, il racconto dell'ex capitano Mettifogo

26 novembre 2019 12:04

Giordano ucciso 27 anni fa, il figlio Massimo: "Non ho perdonato i killer"

08 novembre 2019 18:56

Scoperti mandanti ed autori dell'omicidio Sequino: tre arresti

05 novembre 2019 07:56

Due dipendenti Eni morti di ritorno dall'Iraq, la procura avvia un'indagine

29 ottobre 2019 11:23

Maxi blitz antimafia contro la Stidda, almeno 30 arresti

26 settembre 2019 07:46

Ha cercato di rubare l'orologio di un altro passeggero, a Fontanarossa denunciata donna gelese

21 settembre 2019 16:16

Blitz antimafia a Licata, sette persone accusate di concorso mafioso esterno

31 luglio 2019 09:26

Lo spaccio anche nei centri di accoglienza per migranti, 5 arresti a Licata

24 luglio 2019 08:02

Relazione semestrale della Dia: sul territorio la pressione mafiosa è ancora alta

19 luglio 2019 11:24

Lite con un dipendente comunale, il sindaco di Licata finisce in ospedale

09 luglio 2019 09:02

"E' vicino a Cosa nostra", confisca definitiva di beni per Alberto Cammarata

01 luglio 2019 08:20

"La vita è come una farsa", sul palco una commedia per la Caritas

10 giugno 2019 17:47

Ancora un arresto per droga a Niscemi, ai domiciliari Gianluca Rizzo

27 maggio 2019 11:00

Conosce un uomo di Napoli su facebook ma si rivela un bruto, il calvario di una gelese

23 maggio 2019 21:05

Frodi fiscali, sequestrati 4 milioni di euro di beni al commercialista Cascino

23 maggio 2019 09:13

Ha aggredito i genitori e i poliziotti, arrestato ventottene

09 maggio 2019 16:24

"Io, figlia di un mafioso al 41 bis chiedo alla politica di dare un futuro ai giovani come me"

07 maggio 2019 10:11

Roberto Boscaglia, l'esperto in promozioni compie un altro miracolo con l'Entella

06 maggio 2019 08:08

Quasi venti chili di marijuana in un casolare, blitz poliziotti: arrestati quattro romeni

05 maggio 2019 13:17

Ucciso per una vendetta di Cosa nostra, dopo 30 anni scoperti gli assassini di Giuseppe Failla

09 aprile 2019 12:33

I traffici dei Rinzivillo all'estero, estradati in Italia i fratelli Gueli: coinvolti nell'inchiesta "Cleandro"

04 aprile 2019 15:11

Maltrattava gli alunni di una scuola elementare, sospesa maestra di 59 anni

29 marzo 2019 20:13

"Essere figlia di un mafioso al 41 bis è come una condanna", il racconto di una sedicenne

25 marzo 2019 11:56

Portavalori, banche e i progetti per assaltare ville, il commando gelese era armato

20 marzo 2019 17:59

Ha accoltellato l'ex compagna, arrestato il gelese Crocifisso Pingo: accusato di tentato omicidio

09 marzo 2019 20:48

Faida tra famiglie per droga e armi, arrestati tre niscemesi

08 marzo 2019 11:12

Anche auto rubate a Gela tra quelle piazzate in Libia, scoperta banda: scattano arresti

06 marzo 2019 15:41

L'ascesa di Marchese: auto di lusso, bar e società in via Montenapoleone a Roma e Milano

01 marzo 2019 13:43

Holding, un quadro da 6 milioni di euro e società, maxi sequestro per Marchese

01 marzo 2019 09:03

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