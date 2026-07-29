Quotidiano di Gela

Ivana Baiunco

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Sanità nissena, il 16 settembre la Conferenza dei Sindaci con l’assessore Caruso

11 settembre 2026 18:03

Frana Niscemi, vertice con il commissario Ciciliano: si ai ristori, piano abbattimenti e consolidamento

08 settembre 2026 12:48

Primo risultato dopo il pressing dei sindaci: via libera all’ambulatorio di Oculistica a Niscemi

07 settembre 2026 16:45

Conti: "Inaccettabili i trasferimenti dei pazienti, sui ristori basta polemiche"

05 settembre 2026 14:30

"A Niscemi non può franare anche la sanità", Conti: "Intervenga il prefetto"

29 agosto 2026 14:19

Mussomeli unica tappa siciliana di Slow Food verso Terra Madre

27 agosto 2026 17:35

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