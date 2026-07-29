Ivana Baiunco

Sanità nissena, il 16 settembre la Conferenza dei Sindaci con l’assessore Caruso
11 settembre 2026 18:03
Frana Niscemi, vertice con il commissario Ciciliano: si ai ristori, piano abbattimenti e consolidamento
08 settembre 2026 12:48
Primo risultato dopo il pressing dei sindaci: via libera all’ambulatorio di Oculistica a Niscemi
07 settembre 2026 16:45
Conti: "Inaccettabili i trasferimenti dei pazienti, sui ristori basta polemiche"
05 settembre 2026 14:30
"A Niscemi non può franare anche la sanità", Conti: "Intervenga il prefetto"
29 agosto 2026 14:19
Mussomeli unica tappa siciliana di Slow Food verso Terra Madre
27 agosto 2026 17:35
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