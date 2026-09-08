Frana Niscemi, vertice con il commissario Ciciliano: piano abbattimenti e consolidamento

Al centro dell'agenda commissariale figura innanzitutto il piano di abbattimento degli immobili situati nella cosiddetta "zona nera"

Niscemi. Entra nel vivo la fase operativa per la gestione dell’emergenza frana a Niscemi. Questa mattina si è tenuta la prima riunione operativa presieduta dal Capo del Dipartimento della Protezione Civile Nazionale e Commissario Straordinario per l'emergenza, il prefetto Fabio Ciciliano. Alla presenza del sindaco Massimiliano Conti, dei rappresentanti delle istituzioni e dei tecnici incaricati, il vertice ha definito le priorità d'intervento sul fronte della sicurezza e del sostegno al territorio. Al centro dell'agenda commissariale figura innanzitutto il piano di abbattimento degli immobili situati nella cosiddetta "zona nera", l'area a massimo rischio dove le abitazioni risultano strutturalmente compromesse e non più recuperabili. Contestualmente, si accelera sulle procedure di erogazione dei contributi destinati ai proprietari per la delocalizzazione e l'acquisto di nuove soluzioni abitative. Parallelamente, la cabina di regia tecnica ha fatto il punto sui lavori di consolidamento del versante franoso per bloccare il fronte del movimento terra e garantire la sicurezza delle aree limitrofe. La giornata vedrà un passaggio cruciale sul piano del confronto sociale: alle ore 18 è infatti programmato l'atteso incontro tra il commissario Ciciliano, il sindaco e il Comitato delle famiglie franate. I residenti sfollati attendono risposte concrete e tempi certi sull'avvio dei cantieri, sul piano delle demolizioni e sull'erogazione dei sostegni economici necessari per ricostruire la propria quotidianità.