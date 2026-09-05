Conti: "Inaccettabili i trasferimenti dei pazienti, sui ristori basta polemiche"

Alza la voce dopo gli ultimi sviluppi sulle due questioni centrali per la comunità: la tutela della sanità locale e la gestione dell'emergenza idrogeologica che continua a condizionare la vita cittadina

Niscemi. Il sindaco di Niscemi, Massimiliano Conti, alza la voce dopo gli ultimi sviluppi sulle due questioni centrali per la comunità: la tutela della sanità locale e la gestione dell'emergenza idrogeologica che continua a condizionare la vita cittadina.

​"È inaccettabile che i nostri cittadini vengano visitati a Niscemi e poi spostati in altri ospedali – attacca il primo cittadino durante un intervento in diretta, contestando il depotenziamento del presidio sanitario –. Siamo una città franata e serve rispetto per un territorio già provato".

​Sul fronte del dissesto e del sostegno ai residenti, Conti fa il punto sul dialogo con gli sfollati: "Nel solo mese di agosto ho incontrato per ben quattro volte il Comitato frana. Con un’ordinanza è stato stabilito che i beneficiari riceveranno un contributo di 1.573 euro al metro quadrato. Si tratta di somme definite all'interno di un decreto assessoriale regionale. Non ci sto alle polemiche che qualcuno vuole alimentare".

​L'azione avviata si concentra ora sullo studio scientifico del fenomeno e sulla redazione di progetti mirati alla messa in sicurezza definitiva della zona, mentre prosegue l'attività di prevenzione sul campo: "Si è aperta un'ulteriore fessurazione sul terreno e la stiamo tenendo monitorata per prevenire qualsiasi criticità".

​Sui fari riaccesi sulla vertenza cittadina pesano inoltre tre passaggi istituzionali cruciali indicati dal primo cittadino. Il primo è fissato per martedì prossimo alle 18:00, quando il Capo del Dipartimento della Protezione Civile, Fabio Ciciliano, sarà a Niscemi per un confronto diretto con i cittadini sfollati. Il 13 settembre la comunità accoglierà il Cardinale Matteo Zuppi, Arcivescovo di Bologna e Presidente della Conferenza Episcopale Italiana, presente insieme ai rappresentanti di Caritas per verificare gli interventi di supporto sociale. Infine, il 3 ottobre, è in programma la visita del Ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, per il lancio ufficiale di un progetto di rilancio del tessuto produttivo promosso in sinergia con Eni.