Sicurezza Autotrasportatore alla guida per quattordici giorni consecutivi, sanzionata anche l'azienda

L'obiettivo dei controlli è garantire la massima sicurezza degli utenti della strada e dei passeggeri dei mezzi pubblici

Gela. Nel corso di servizi volti a verificare il rispetto dei tempi di guida dei conducenti professionali, un equipaggio del distaccamento polizia stradale di Gela ha controllato un autista di una società di trasporti e dall’esame del tachigrafo è emerso che il conducente del mezzo era stato alla guida per 14 giorni consecutivi senza aver fruito del prescritto riposo settimanale completo e senza aver effettuato le soste previste dalla normativa vigente. L'obiettivo dei controlli è garantire la massima sicurezza degli utenti della strada e dei passeggeri dei mezzi pubblici, prevenendo i gravissimi rischi legati alla stanchezza e ai colpi di sonno. Gli agenti, oltre all’autista, hanno sanzionato l’impresa di trasporti titolare del servizio, per non aver vigilato sul rispetto dei turni di riposo dei propri dipendenti. L'esito degli accertamenti è stato trasmesso all'Ispettorato Provinciale del Lavoro e al Dipartimento dei Trasporti Terrestri per i provvedimenti e i monitoraggi di specifica competenza. La polizia stradale ribadisce che il rispetto rigoroso delle pause alla guida non è solo un obbligo normativo a carico delle aziende, ma rappresenta un presidio di sicurezza imprescindibile per la vita di chi viaggia.