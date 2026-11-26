Paura Tragedia sfiorata in via Ambrica, treno in transito e sbarra alzata: evitato impatto con auto

Si è rischiato un terribile impatto lungo il passaggio a livello di via Ambrica

Gela. Il probabile mal funzionamento del sistema che regola la sbarra al passaggio a livello di via Ambrica, a Marchitello, ieri sera, poteva causare una tragedia. Il macchinista del treno in arrivo, infatti, si è accorto in tempo che la sbarra era ancora alzata e ha frenato in maniera repentina dato che alcune auto erano in transito. Si è rischiato un terribile impatto. Il sistema elettronico che regola la sbarra dei passaggi a livello, spesso ha fatto segnare disservizi anche nel punto di via Butera.