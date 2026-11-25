Eni Fermata bioraffineria a conclusione, impianti pronti a ripartire: piano nuove assunzioni

La fermata degli impianti si è protratta per superare un upseat che ha condotto a programmare i lavori

Gela. Gli interventi straordinari, partiti tra agosto e settembre nella bioraffineria Eni, vanno a conclusione. La fermata degli impianti si è protratta per superare un upseat che ha condotto a programmare lavori durante questo periodo. "Diversi impianti sono già in fase di preriscaldamento e il ciclo normale di produzione dovrebbe riprendere a giorni", sottolinea Maurizio Castania della segretaria regionale Uiltec. La necessità di interventi per superare l'upseat ha permesso di impiegare un numero maggiore di lavoratori dell'indotto. Proprio l'indotto rimane osservato speciale, dato che la fase consistente degli investimenti nel sito locale si è progressivamente conclusa. Sono le manutenzioni a concentrare gli interventi delle aziende dell'indotto, in attesa dell'esito delle procedure di gara per l'affidamento dei contratti. Il sito locale, nei prossimi mesi, farà però registrare un'inversione di tendenza, seppur non così consistente quanto ai numeri. Il management Eni ha avviato una fase di nuove assunzioni, principalmente nella bioraffineria. "Ci sono state cinquantatré uscite, per raggiunti limiti d'età, nelle varie società del gruppo impegnate nel sito locale - conferma Castania - Eni, così, sta sviluppando un piano di assunzioni, dovrebbero essere circa 12-13, inizialmente. Diciamo che non si vedevano nuove assunzioni, in ambito locale, da almeno quindici anni". Sono principalmente potenziali nuovi investimenti che, per ora, non sembrano all'orizzonte, dopo quanto fatto negli ultimi anni per quanto concerne il ciclo della bioraffineria.