Controlli Carabinieri nelle campagne locali, armi in un casolare: sequestrati fucile, pistola e munizioni

Sono in corso indagini, sotto la direzione della Procura della Repubblica di Gela informata dell’avvenuto rinvenimento

Gela. Prosegue l’attività di controllo del territorio condotta dai carabinieri, sviluppata non solo nelle aree urbane e maggiormente frequentate ma anche attraverso servizi di rastrellamento delle aree rurali e più impervie del comprensorio, grazie al supporto specialistico dello Squadrone Eliportato Cacciatori “Sicilia”. In particolare, nei giorni scorsi i militari dello Squadrone, unitamente a quelli della Stazione di Gela, hanno individuato un casolare in stato di abbandono in contrada La Capreria, nel comune di Gela, all’interno del quale i Carabinieri hanno rinvenute, ben occultate, una doppietta calibro 12 e una pistola semiautomatica calibro 7,65 con matricola abrasa nonché 8 cartucce cal. 12. Le armi e il munizionamento, in buono stato di conservazione, sono state poste sotto sequestro, per i successivi accertamenti anche di natura balistica, non potendosi escludere che siano state utilizzate nell’ambito di attività delittuose, considerando anche il luogo in cui erano nascoste, un’area rurale isolata e difficilmente raggiungibile, ideale per l’occultamento. Le operazioni si inseriscono in una più ampia strategia di controllo, esteso alle vaste aree boschive e di campagna della provincia, con particolare attenzione al circondario di Gela, dove lo Squadrone Eliportato Cacciatori “Sicilia” continua a operare con elevata professionalità al fianco dei reparti territoriali, al fine di contrastare ogni forma di illegalità, con particolare riferimento alla disponibilità illecita di armi. Sono in corso indagini, sotto la direzione della Procura della Repubblica di Gela informata dell’avvenuto rinvenimento, finalizzate a risalire ai responsabili dell’occultamento, ma anche a un possibile utilizzo, in passato, delle armi sequestrate.