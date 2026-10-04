LIVE | Gela-Athletic Palermo 0-0, l’era Romano inizia con un pareggio
La diretta testuale della gara tra Gela e Athletic Palermo, valida per la sesta giornata di campionato.
Gela. Il Gela manca nuovamente la vittoria casalinga contro l’Athletic Palermo. I nerorosa fermano i locali sullo 0-0 dinanzi a uno stadio stracolmo di tifosi. Annullato al 70’ un gol a Ceesay per presunto fuorigioco. Biancazzurri più propositivi rispetto alle uscite di precedenti ma l’impressione è che manchi ancora qualcosa, principalmente da un punto di vista caratteriale. Previsto nei prossimi giorni l’arrivo dell’attaccante.
Il tabellino
Gela: Colace, Desiato, Camilleri (86’ Nardella), Scuderi, Nardo A, Ceesay, Vogiatzis (73’ Di Stefano), Ferrigno A, Maltese, Lanza (55’ Cissokho), Rozzi (73’ Nanapere). A disposizione: Bonaccorso, Nardo L, Tuvé, Ferrigno F, Argentati. Allenatore: Pippo Romano.
Athletic Palermo: Minuss, Panaro, Crivello, Avellino, Calvano (91’ Anas), Bova, Varela (84’ Faye), Mazzotta (17’ Bongiovanni), Lanza, Pisciotta (72’ Rampulla), Grillo (72’ Matera). A disposizione: Mauro, Martignetti, Torma, Hebech. Allenatore: Giuseppe Ferazzoli.
Note: Ammonito Avellino, Camilleri, Ceesay, Calvano.
La cronaca
Termina dopo cinque minuti di recupero la sfida.
81’ - Di Stefano pennella su corner per Desiato: l’ex Reggina non impatta bene il pallone.
75’ - Ferrigno scappa via per vie centrali e calcia con l’esterno piede. Minuss respinge in angolo.
70’ - Incornata vincente di Ceesay ma l’arbitro annulla tutto per fuorigioco scatenando le proteste dell’intero Vincenzo Presti.
68’ - Ferrigno e Ceesay combinano in area di rigore. Minuss respinge coi piedi la conclusione del centrocampista biancazzurro.
62’ - Rozzi controlla col petto un cross di Maltese, si coordina in rovesciata ma la sua conclusione non impensierisce Minuss.
52’ - Rozzi ci prova di testa ma Minuss fa sua la sfera.
47’ - Prima occasione della ripresa: Pisciotta cerca la porta ma trova l’opposizione di Colace.
46’ - Ricomincia la sfida.
Fine primo tempo al Presti.
23’ - Dopo una serie di rimpalli, Ferrigno si coordina e calcia al volo senza però centrare la porta.
21’ - Varela ci prova su punizione dalla lunga distanza: la conclusione termina a lato.
11’ - Sgasata sulla fascia di Ferrigno e traversone a cercare Rozzi: l’attaccante manca l’appuntamento col pallone per qualche centimetro.
10’ - Maltese ci prova al volo dalla distanza: Minuss si oppone con i pugni.
6’ - Imbucata di Varela per Mazzotta: il capitano nerorosa tenta di saltare Colace ma la sua conclusione termina sull’esterno della rete.
2’ - Primo squillo della sfida. Minuss salva sulla traversa dopo un’incornata di Rozzi.
1’ - Al via la sfida.