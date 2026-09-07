Primo risultato dopo il pressing dei sindaci: via libera all’ambulatorio di Oculistica a Niscemi

L'avvio dell'ambulatorio di Oculistica rappresenta una prima risposta, ma non ferma la mobilitazione generale programmata per la tutela della sanità e dei fondi del FUA

Niscemi. Arriva il primo segnale concreto sul fronte dell'emergenza sanitaria nel Nisseno. Con una disposizione di servizio è stata disposta l'apertura dell’ambulatorio di Oculistica all’ospedale "Basarocco" di Niscemi, unitamente alla continuità di tutti i servizi connessi. A darne notizia sulla propria pagina social è stato il sindaco Massimiliano Conti: «Piano piano la strada è segnata», ha commentato il primo cittadino a conferma del risultato ottenuto. Dalla contestazione alla svolta. Il provvedimento giunge a pochissime ore dalla dura presa di posizione congiunta espressa in mattinata da Palermo — dove si trovavano per impegni istituzionali — dallo stesso Conti e dal sindaco di Gela, Terenziano Di Stefano. I due primi cittadini avevano espresso un no netto nei confronti del bando per il reclutamento dei medici pubblicato dalla Regione, giudicandolo una risposta burocratica lenta e insufficiente rispetto alla crisi dei reparti, invocando invece l'adozione immediata di un decreto d'urgenza. Resta confermata la mobilitazione. L'avvio dell'ambulatorio di Oculistica rappresenta una prima risposta, ma non ferma la mobilitazione generale programmata per la tutela della sanità e dei fondi del FUA. A Gela prosegue l'iniziativa dei gazebo cittadini, mai interrotta anche dopo il recente confronto con l'assessore regionale alla Sanità. A Niscemi resta confermata per giovedì la convocazione della conferenza dei capigruppo del Consiglio comunale per deliberare lo stato di agitazione e allestire un gazebo di mobilitazione esteso a tutta la popolazione. La rete dei sindaci, che vede l'imminente adesione anche del Comune di Mussomeli, intende mantenere alta la guardia per scongiurare qualsiasi ipotesi di ridimensionamento o chiusura delle guardie mediche sul territorio provinciale.