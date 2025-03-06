Quotidiano di Gela

Sonia Pistritto

Sonia Pistritto

Parrucchieri e non solo, green pass per accedere: cittadini iniziano ad adeguarsi

24 gennaio 2022 11:40

Cantina sociale, interventi per rimuovere i pali pericolanti dell'illuminazione

12 gennaio 2022 11:34

Al via la stretta con il super green pass, anche in città esercenti dovranno adeguarsi

10 gennaio 2022 16:30

Corsa al tampone in città, scorte esaurite: farmacie avviano la vaccinazione anti-Covid

06 gennaio 2022 11:48

Natale al tempo del Covid, non si è fermata la solidarietà: donazioni per chi ha bisogno

26 dicembre 2021 14:31

Classico e scientifico per la preparazione ai percorsi biomedici, parte il progetto

04 dicembre 2021 09:51

Zito trionfa ai Master di atletica, titolo nazionale nelle prove multiple

19 novembre 2021 17:12

Via Antioco senza asfalto, residenti: "Da quarant'anni in queste condizioni"

03 novembre 2021 09:00

Donati 4 ventilatori polmonari al "Vittorio Emanuele" e Geronimo Stilton va in pediatria

29 ottobre 2021 11:02

Veterani Eni e manager ricordano Mattei, una messa a "San Giovanni Evangelista"

27 ottobre 2021 14:37

Studenti per l'ambiente, corteo "Fridays for future": mobilitazione anche in città

22 ottobre 2021 11:22

Giornate Fai, alla scoperta della Sughereta e di Villaggio Monte degli Ulivi

15 ottobre 2021 14:36

Progetti ed energie alternative, forum con Eni: "Potenzialità enormi sul territorio"

10 ottobre 2021 10:00

Cimiteri, sopralluogo in vista della ricorrenza dei defunti: disposte manutenzioni

06 ottobre 2021 15:36

Anidride carbonica nelle classi, progetto alla "Capuana" con i tecnici "Licata Clean Service"

21 settembre 2021 15:36

Associazioni contro l'abbandono di Montelungo, sabato una giornata ecologica

16 settembre 2021 11:29

In città ritorno tra i banchi, green pass: favorevoli e contrari

14 settembre 2021 14:33

Caccia sospesa in Sicilia, la Lipu: "Vietiamola nella zona di Gela"

11 settembre 2021 14:30

Lavori con Ghelas e per l'assistenza sociale, Comune va incontro a chi ha più bisogno

10 settembre 2021 15:33

Orizzonte fa il colpo anche nel tennis tavolo, ottimi risultati a Marsala

07 settembre 2021 15:10

Vestiti, coperte e tanti aiuti per i profughi, il Lions Club con gli afgani in fuga

02 settembre 2021 12:23

Crollo alla "Solito", alunni in altri istituti: "Partiranno lavori di ristrutturazione"

30 agosto 2021 14:30

Comitati quartiere pronti ad incontrare il sindaco, "in città serve un miglioramento"

20 agosto 2021 14:30

Ospedale, operativo da oggi il reparto di Neuropsichiatria

15 luglio 2021 13:56

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