Sonia Pistritto

Parrucchieri e non solo, green pass per accedere: cittadini iniziano ad adeguarsi
24 gennaio 2022 11:40
Cantina sociale, interventi per rimuovere i pali pericolanti dell'illuminazione
12 gennaio 2022 11:34
Al via la stretta con il super green pass, anche in città esercenti dovranno adeguarsi
10 gennaio 2022 16:30
Corsa al tampone in città, scorte esaurite: farmacie avviano la vaccinazione anti-Covid
06 gennaio 2022 11:48
Natale al tempo del Covid, non si è fermata la solidarietà: donazioni per chi ha bisogno
26 dicembre 2021 14:31
Classico e scientifico per la preparazione ai percorsi biomedici, parte il progetto
04 dicembre 2021 09:51
Zito trionfa ai Master di atletica, titolo nazionale nelle prove multiple
19 novembre 2021 17:12
Via Antioco senza asfalto, residenti: "Da quarant'anni in queste condizioni"
03 novembre 2021 09:00
Donati 4 ventilatori polmonari al "Vittorio Emanuele" e Geronimo Stilton va in pediatria
29 ottobre 2021 11:02
Veterani Eni e manager ricordano Mattei, una messa a "San Giovanni Evangelista"
27 ottobre 2021 14:37
Studenti per l'ambiente, corteo "Fridays for future": mobilitazione anche in città
22 ottobre 2021 11:22
Giornate Fai, alla scoperta della Sughereta e di Villaggio Monte degli Ulivi
15 ottobre 2021 14:36
Progetti ed energie alternative, forum con Eni: "Potenzialità enormi sul territorio"
10 ottobre 2021 10:00
Cimiteri, sopralluogo in vista della ricorrenza dei defunti: disposte manutenzioni
06 ottobre 2021 15:36
Anidride carbonica nelle classi, progetto alla "Capuana" con i tecnici "Licata Clean Service"
21 settembre 2021 15:36
Associazioni contro l'abbandono di Montelungo, sabato una giornata ecologica
16 settembre 2021 11:29
In città ritorno tra i banchi, green pass: favorevoli e contrari
14 settembre 2021 14:33
Caccia sospesa in Sicilia, la Lipu: "Vietiamola nella zona di Gela"
11 settembre 2021 14:30
Lavori con Ghelas e per l'assistenza sociale, Comune va incontro a chi ha più bisogno
10 settembre 2021 15:33
Orizzonte fa il colpo anche nel tennis tavolo, ottimi risultati a Marsala
07 settembre 2021 15:10
Vestiti, coperte e tanti aiuti per i profughi, il Lions Club con gli afgani in fuga
02 settembre 2021 12:23
Crollo alla "Solito", alunni in altri istituti: "Partiranno lavori di ristrutturazione"
30 agosto 2021 14:30
Comitati quartiere pronti ad incontrare il sindaco, "in città serve un miglioramento"
20 agosto 2021 14:30
Ospedale, operativo da oggi il reparto di Neuropsichiatria
15 luglio 2021 13:56
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