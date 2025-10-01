La scuola di ballo Calor Latino Gela vola in Inghilterra per l’International Dance Festival

In pista anche le giovanissime Ginevra Ascia, Desy D’Alessandro e Alisya Cassarino, nelle categorie Under 14 e Under 16, oltre che Alessandro Romano e Nicole Murvana.

La Scuola di ballo Calor Latino Gela, guidata dai maestri Rocco e Graziana Romano, si prepara a un appuntamento di grande prestigio: nei prossimi giorni prenderà parte all’International Dance Festival in programma a Gillingham (Londra), all’interno della struttura Medway Park.

Si tratta di una delle competizioni di danza più antiche e rinomate al mondo, capace ogni anno di richiamare atleti provenienti da oltre 20 nazioni.

A rappresentare i colori gelesi saranno Alessandro Romano e Nicole Murvana, impegnati nelle danze di coppia nelle categorie Under 16 Open e Under 19 RS. Per la disciplina Solo Latin Style scenderanno invece in pista le giovanissime Ginevra Ascia, Desy D’Alessandro e Alisya Cassarino, nelle categorie Under 14 e Under 16.

«Siamo orgogliosi dei nostri atleti – hanno dichiarato i maestri Romano – ci siamo preparati con impegno e siamo pronti ad affrontare la competizione con il massimo della determinazione».

Un’occasione importante per i ballerini gelesi, che avranno l’opportunità di confrontarsi con i migliori talenti internazionali e inseguire l’obiettivo delle ambitissime finali.