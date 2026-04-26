Gela Calcio, verso il finale di campionato

L'ultimo pari con la Vibonese in casa non modifica una stagione bella ma altalenante.

Quest’ultima parte di campionato, per i tifosi del Gela, rappresenta un’altalena di emozioni con una squadra che non smette di combattere e che resta ancorata alla metà della classifica, avendo dalla sua anche la certezza matematica della salvezza. Un team che è ancora alla ricerca di continuità e di risultati decisivi, ma che dopo il pareggio con la Reggina e la sconfitta di Favara, ha saputo ripagare i tifosi.

Una squadra che, in casa, riesce eroicamente a tenere testa agli amaranto, in lotta per la prima posizione nella classifica del Girone I della serie D, ma che fuori casa evidenzia le sue difficoltà. Tirando le somme e guardando all’intera stagione, un percorso che denota la capacità di affrontare le difficoltà della categoria, dopo anni segnati da cambiamenti dirigenziali e problematiche di tipo economico.

Una storia di discese e risalite

Fondata nel 1994, la squadra biancazzurra ha raggiunto il suo livello più alto nella stagione 2005-2006 terminata con la 9° posizione in serie C1. Il club nasce dall’unione di Juventina Gela e Terranova, con il nome di “Unione Sportiva Juveterranova Gela”, che riesce a militare per nove stagioni di seguito nella serie C2. Cambia colori sociali nel corso della stagione 2002-2003, fallisce però proprio nel 2006.

Gli anni seguenti non sono semplici: nel 2011 si dimettono sia il presidente, Angelo Tuccio, che l’allenatore. Quell’anno la squadra resta fuori dai campionati professionistici. Ripescata in seconda categoria nel 2012, accede al campionato di Eccellenza tre anni dopo.

Assume il nome di “S.S.D. Città di Gela” nel luglio 2016, in quell’anno guadagna la promozione in Serie D, dove resta fino alla stagione 2018-2019. Ma alla fine del campionato un nuovo momento di difficoltà, con la dichiarazione di fallimento e la fondazione della Società Calcistica Gela che si iscrive al campionato di Seconda Categoria. Comincia il percorso che la porta in Prima Categoria, in Promozione, poi in Eccellenza e la nuova promozione in Serie D con la vittoria ai playoff nel 24/25.

Dove vedere le partite del Gela

Nel corso degli anni i tifosi del Gela non hanno fatto mancare il loro supporto alla squadra, sia in casa che in trasferta. Quando non è possibile andare fisicamente sul campo, le possibilità di seguire le partite sono diverse, anche se non c’è un metodo sicuro che vale ogni volta. Infatti per la Serie D non c’è una piattaforma unica che trasmette tutti gli incontri. Quest’anno le gare vengono trasmesse gratuitamente sul canale YouTube di Nova Italia tv.

Scommettere sui biancazzurri

Chi lo desidera può anche scommettere sulle partite della propria squadra del cuore: i migliori siti di scommesse infatti propongono quote, oltre che sugli eventi di serie A, B e C anche sulla serie D. Le opportunità da cogliere possono essere diverse, si va dalle quote maggiorate, ai bonus sulle schedine multiple, alle offerte su determinati eventi.

Inoltre siti di scommesse con cash out offrono vantaggi che possono fare la differenza, come quello di poter raccogliere i frutti di una scommessa, assicurandosi un guadagno prima della conclusione di un evento. In questo modo, anche se le cose si mettono male, è possibile terminare la giocata con una vincita sicura, anche se inferiore a quanto previsto al momento in cui viene piazzata la giocata.