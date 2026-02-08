LIVE: Nuova Igea Virtus-Gela 1-0, la diretta testuale
Il racconto minuto per minuto della sfida fra Nuova Igea Virtus e Gela, di scena oggi al "D'Alcontres-Barone" di Barcellona Pozzo di Gotto.
Gela. Gela in campo al "D'Alcontres-Barone" di Barcellona Pozzo di Gotto per fronteggiare la Nuova Igea Virtus, capolista del girone I con 42 punti in classifica. Misiti opta per un 4-2-3-1 per affrontare la prima in classifica, con Gigante e Maltese in panchina. In tribuna, invece, Sbuttoni e Giacomarro.
FORMAZIONI UFFICIALI
Nuova Igea Virtus: De Falco, Maltese, Cham, Mirashi, Longo, Calafiore, De Souza, Squillace, Cess, Mascari, Samaké. A disposizione: Testagrossa, Maddaloni, Vacca, Cardinale, Balsano, Provazza, Pagano, Palme, Ferrara. Allenatore: Salvatore Marra.
Gela: Colace, La Rosa, Petta, Giuliano, Argentati, Teijo, Cangemi, Baldeh, Bollino, Aperi, Flores. A disposizione: Florulli, Tuccio, Gigante, Maltese, Sinatra, Eguaseki, Siino, Berto, Camolese. Allenatore: Giuseppe Misiti.
Reti: Samaké 9' pt.
Note: Ammonito Giuliano.
LA CRONACA
1' - Inizia la sfida al "D'Alcontres-Barone". A dirigere la gara Simone Palmieri dalla sezione di Avellino.
7' - Approccio alla sfida aggressivo da parte della capolista, che ci prova più volte ma senza impensierire Colace.
9' - 1-0 Nuova Igea Virtus. Samaké, di testa, porta avanti la Nuova Igea Virtus sugli sviluppi di un calcio di punizione.
12' - Colace si supera ed evita il raddoppio dalla lunga distanza della Nuova Igea Virtus.
16' - Aperi controlla la sfera spalle alla porta, si gira in un fazzoletto ma trova la risposta di De Falco.
19' - Calafiore si inserisce, cerca il tiro a giro con il suo sinistro ma la conclusione termina fuori.
22' - Maltese schiaccia di testa su corner ma Colace si fa trovare pronto respingendo il pallone.
25' - Mascari ci prova da dentro l'area, ma Petta si immola respingendo in scivolata.
26' - Ancora Samaké pericoloso di testa e ancora Colace a salvare in angolo.
44' - Maltese cerca il secondo palo di testa ma Teijo respinge in rimessa laterale.