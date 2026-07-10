Zverev piega Fery e vola in finale a Wimbledon

LONDRA (INGHILTERRA) (ITALPRESS) - Alexander Zverev vola in finale a Wimbledon 2026. Il tennista tedesco, testa di serie numero 2 del tabellone, reduce dal successo al Roland Garros, batte in tre set...

LONDRA (INGHILTERRA) (ITALPRESS) - Alexander Zverev vola in finale a Wimbledon 2026. Il tennista tedesco, testa di serie numero 2 del tabellone, reduce dal successo al Roland Garros, batte in tre set la wild card britannica Arthur Fery con il punteggio di 7-6 (0) 6-2 6-4, in due ore e 13 minuti di gioco. Il 29enne di Amburgo, mai oltre gli ottavi agli Championships, centra per la prima volta l'ultimo atto sull'erba dell'All England Tennis Club e diventa il 13esimo nell'Era Open a centrare la finale in tutti e quattro le prove del Grande Slam, dopo Laver, Rosewall, Lendl, Edberg, Courier, Agassi, Federer, Djokovic, Nadal, Murray, Sinner e Alcaraz. Con il successo odierno Zverev è sicuro di scavalcare lo stesso Alcaraz, fermo da aprile per un infortunio al polso, nella classifica Atp e da lunedì sarà il nuovo numero due del mondo. In finale, domenica alle 17, il tedesco, aritmeticamente qualificato per le Finals di Torino, al pari di Jannik Sinner, affronterà il vincente della sfida tra l'azzurro, numero uno del mondo, e il serbo Novak Djokovic.

"E' fantastico e sono incredibilmente felice per aver raggiunto la finale in un torneo storicamente difficile per me. Domenica c'è ancora un altro match da giocare. Fery è un ottimo giocatore da erba e per lui è solo l'inizio. Mi sono divertito e mi sono goduto ogni momento di questa partita - le parole di Zverev nell'intervista in campo - La finale di domenica? Devo avere fiducia in me stesso e pensare di poter vincere", aggiunge il tedesco, il quinto di sempre in finale nel Major di Londra, dopo Gottfried von Cramm, Wilhelm Bungert, Boris Becker e Michael Stich.

- foto Ipa Agency -

(ITALPRESS).