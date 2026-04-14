Ztl, orari differenziati e stop ai veicoli in via Pisa: Confcommercio Ascom, "bene confronto"

La nuova Ztl al centro del confronto

Gela. La Confcommercio Ascom Gela esprime soddisfazione per l’incontro tenutosi questa mattina in Comune, con il sindaco Terenziano Di Stefano, il vicesindaco Giuseppe Fava, l’assessore Simone Morgana e l’assessore Filippo Franzone. Oggetto dell'incontro, l'istituzione della zona a traffico limitato, per il periodo estivo. All’incontro erano presenti anche i rappresentanti delle associazioni datoriali territoriali. La delegazione di Confcommercio Ascom Gela era composta dal presidente Francesco Trainito, dal vicepresidente vicario Rocco Pardo e dagli operatori economici del centro storico Valentino Granvillano e Marilena Emanuello. Nel corso dell’incontro è stato specificato che le aree interessate dall’istituzione della Ztl saranno quelle del centro storico, corso Vittorio Emanuele, il lungomare, la zona di Macchitella e l’istituzione di una nuova Ztl in via Pisa. Il confronto si è svolto in un clima di collaborazione e ascolto reciproco, evidenziando la comune volontà di individuare soluzioni equilibrate che possano coniugare le esigenze di vivibilità urbana, valorizzazione del centro storico e tutela delle attività economiche. Nel corso dell’incontro, Confcommercio Ascom Gela ha richiesto che, prima di eventuali modifiche agli orari della Ztl, vengano attivati adeguati parcheggi e servizi di navetta, ritenuti essenziali per garantire accessibilità e funzionalità al centro cittadino. L’amministrazione comunale ha dimostrato massima disponibilità in tal senso, accogliendo positivamente le istanze rappresentate. Inoltre, l’amministrazione ha accolto positivamente la richiesta avanzata dagli operatori economici di differenziare gli orari della Ztl tra i giorni feriali e il fine settimana, allo scopo di meglio rispondere alle diverse esigenze di fruizione della città. Confcommercio Ascom Gela valuta positivamente l’apertura al dialogo dimostrata dall’amministrazione comunale e ribadisce l’importanza di un percorso condiviso che tenga conto delle esigenze degli operatori commerciali, soprattutto in un periodo strategico come quello estivo. “Riteniamo fondamentale – dice il presidente Trainito – che ogni scelta in materia di Ztl sia accompagnata da misure adeguate a supporto delle imprese, garantendo accessibilità, servizi e una corretta informazione ai cittadini e ai visitatori”. L’associazione continuerà a seguire con attenzione l’evoluzione del provvedimento, confermando la propria disponibilità a collaborare attivamente con l’amministrazione per contribuire allo sviluppo e alla vivibilità della città.

Orari ZTL periodo estivo

Lungomare

- Dalle 20.30 alle 23.00 da domenica a giovedì

- Dalle 20.30 alle 02.00 venerdì e sabato

Corso Vittorio Emanuele

Tratto da via Bresmes ai quattro canti

- Dalle 19.00 alle 22.30 da domenica a giovedì

- Dalle 19.00 alle 02.00

Corso Vittorio Emanuele da via Marconi a Via Bresmes

- ZTL h24

Via Pisa

- Dalle 18.00 alle 02.00 da giovedì a sabato