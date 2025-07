"Ztl non attiva" ma è un errore del display e in centro le auto transitano

Le vetture hanno fatto accesso all'area della Ztl, con gli automobilisti probabilmente convinti che la zona a traffico limitato non fosse attiva

Gela. I nuovi orari della Ztl, in centro storico, sono stati rivisti e aggiornati, pochi giorni fa. La fascia attiva va dalle ore 19 alle ore 2 della notte, ogni giorno, fino al prossimo settembre. In nottata, però, forse un errato allineamento del sistema elettronico, ha fatto scattare il segnale “non attivo” subito dopo la mezzanotte, quando in realtà la Ztl è invece attiva, come riporta il resto della segnaletica. Quindi, le vetture hanno fatto accesso all'area della Ztl, con gli automobilisti probabilmente convinti che la zona a traffico limitato non fosse attiva. Sarà opportuno annullare ogni eventuale sanzione, dato che l'errore è da collegare al display elettronico. Un'anomalia fatta rilevare anche dai rappresentanti degli eseercenti del centro storico.