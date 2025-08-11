L'anima del "Bastione" con foto di pescatori e marinai: "Grande esempio dai residenti"

Al “Bastione” sono pronti, eventualmente, ad autotassarsi pur di abbellire le vie nelle quali risiedono

Gela. Un sopralluogo, insieme a un gruppo di residenti della zona del “Bastione”, finalizzato a interventi per abbellirla e per richiamare il senso storico di quell'area. La commissione consiliare cultura, presieduta dall'esponente FdI Sara Cavallo, residenti e il sindaco Di Stefano, nelle scorse ore hanno effettuto le verifiche del caso. Si punta a collocare foto d'epoca che ritraggono pescatori e marinai, che sono stati l'anima pulsante di una zona a ridosso del mare. “In questo modo, il senso di appartenenza si fa forte – dice Cavallo – sono gli stessi residenti che hanno voluto soluzioni di questo tipo e la nostra commissione è sempre pronta a intervenire. Spero che iniziative simili possano essere prese anche da chi vive in altre zone della nostra città”. Al “Bastione” sono pronti, eventualmente, ad autotassarsi pur di abbellire le vie nelle quali risiedono.