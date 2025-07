Ztl Macchitella, sindaco e assessore: "Già prevista in una delibera di giunta dello scorso anno"

Il sindaco Di Stefano e l'assessore alla polizia municipale Morgana escludono che la Ztl attivata a Macchitella sia stata un'iniziativa estemporanea

Gela. Non una novità ma un'attivazione che ricalca un provvedimento del febbraio dello scorso anno. Il sindaco Di Stefano e l'assessore alla polizia municipale Morgana escludono che la Ztl attivata a Macchitella sia stata un'iniziativa estemporanea. "Non si tratta di una nuova decisione, bensì dell’applicazione automatica di quanto già disposto dalla delibera di giunta n.25 del 22 febbraio 2024. Questo provvedimento, adottato diversi mesi fa, ha previsto l’istituzione della Ztl stagionale a Macchitella con attivazione dal 1° luglio al 10 settembre, ogni giorno, nella fascia oraria dalle ore 21:00 alle ore 2:00 del giorno successivo. Il sistema è stato programmato in modo da attivarsi automaticamente secondo le modalità indicate nella delibera, senza necessità di ulteriori atti o comunicazioni. Di conseguenza, non c’è alcun cambiamento improvviso né decisioni dell’ultima ora: si tratta della naturale attuazione di quanto già stabilito e reso noto. L’amministrazione ribadisce che la Ztl ha come finalità la sicurezza stradale, la vivibilità degli spazi pubblici e la tutela della qualità della vita, specie durante il periodo estivo. Ringraziamo i cittadini per la consueta collaborazione e invitiamo tutti a rispettare le disposizioni, contribuendo al miglioramento della mobilità urbana e della fruizione degli spazi comuni", spiegano in una nota sindaco e assessore. Il presidente del comitato di quartiere, Luca Faraci, come abbiamo riportato, ha lamentato l'assenza di una preventiva comunicazione.