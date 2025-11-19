Ztl lungomare, "confronto per modificare gli orari": organizzazioni datoriali scrivono al sindaco

La richiesta delle organizzazioni datoriali

Gela. Le organizzazioni datoriali che rappresentano gli esercenti, con attività sul lungomare Federico II di Svevia, hanno ufficialmente chiesto all'amministrazione comunale un incontro per valutare la possibilità di variare gli orari dell'attuale Ztl, proprio sul lungomare. Negli scorsi giorni, non sono mancate polemiche. Confcommercio, con Francesco Trainito, Casartigiani, con Antonio Ruvio, e Fipe-Confcommercio, con Paolo Armando Grimaldi, hanno scritto al sindaco Terenziano Di Stefano. “A seguito delle sollecitazioni pervenute dai propri associati, in particolare dagli esercenti e dalle attività di somministrazione di alimenti e bevande, insediate nel lungomare Federico II”, sollecitano un incontro. “Sicuri che ciò permetterà di trovare un punto di incontro”, aggiungono nella nota inviata.