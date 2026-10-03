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ZTL, a Macchitella cambia l’orario: da domani si torna alla fascia mattutina

La limitazione al transito sarà quindi nuovamente attiva la domenica e nei giorni festivi dalle 9 alle 14

A cura di Maria Chiara Sciascia Maria Chiara Sciascia
03 ottobre 2026 13:23
ZTL, a Macchitella cambia l’orario: da domani si torna alla fascia mattutina -
Attualità
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Gela. Cambia da domani, domenica 4 ottobre, l’orario della Zona a traffico limitato in viale Cortemaggiore, nel quartiere Macchitella. Con la conclusione del periodo estivo, la ZTL torna infatti alla fascia mattutina, abbandonando l’orario serale adottato nei mesi estivi.Il provvedimento riguarda viale Cortemaggiore, dove la limitazione al transito sarà quindi nuovamente attiva la domenica e nei giorni festivi dalle 9 alle 14, secondo il regime previsto per il periodo non estivo. Si tratta dell’orario già applicato negli anni precedenti nel quartiere di Macchitella.Resta invece invariata la disciplina delle altre ZTL cittadine, con particolare riferimento al centro storico. Per quanto riguarda il lungomare Federico II di Svevia, la situazione è distinta: la ZTL estiva è stata revocata dal 21 settembre e il transito è consentito senza le limitazioni stagionali precedentemente previste.L’invito agli automobilisti è dunque quello di prestare attenzione alla segnaletica e ai varchi elettronici, soprattutto a Macchitella, dove da domani torna in vigore la fascia mattutina della ZTL.

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