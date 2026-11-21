Finanziaria Zona franca e fondi per nuovo collegamento stradale, misure per Niscemi nella legge di bilancio

Gli interventi proposti dai dem saranno illustrati insieme al gruppo niscemese e a quello provinciale del partito

Niscemi. Un piano finanziario per Niscemi, città colpita dalla frana, da inserire nella legge di bilancio nazionale. Il gruppo parlamentare del Partito democratico, che esporrà le proposte questa mattina proprio a Niscemi con il primo firmatario (il parlamentare Giuseppe Provenzano), prevede l'attivazione della zona franca urbana per il triennio 2027-2029, con l'esenzione dall'imposta sui redditi fino a 100.000 euro per micro e piccole imprese; l'esenzione da Irap e Imu per gli immobili che si trovano nella zona franca; l'esonero dai contributi previdenziali e assistenziali a carico dei datori di lavoro. A questa misura, si aggiunge un finanziamento da 140 milioni di euro per progettare e costruire una nuova strada che colleghi il centro abitato di Niscemi alla strada statale 417 e alla 117 bis Catania-Gela. Il pacchetto di interventi finanziari dovrà trovare il via libera dal parlamento. Gli interventi proposti dai dem saranno illustrati insieme al gruppo niscemese e a quello provinciale del partito.