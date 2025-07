Zito e Susino super, successi nella competizione regionale

Quattro le vittorie ottenute dai due nel giro di un weekend

Gela. Weekend da ricordare per Francesco Zito e per Angela Susino, allenata dall’inarrestabile atleta gelese. Quattro le vittorie ottenute dai due nel giro di un weekend. Sabato, rispettivamente nelle categorie m70 ed f50, i due hanno portato a casa due titoli regionali, entrambi nei 1500 m. Domenica, invece, Zito ha migliorato il proprio tempo negli 800 m, portando a casa la medaglia d’oro. Medesimo risultato, come da pronostico, per Angela Susino, che ha invece trionfato nei 5 km in pista. I due atleti gelesi, nel giro di 48h, conquistano la bellezza di quattro titoli regionali e tornano a Gela con il bottino pieno.