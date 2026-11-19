Fondi Zes unica, Gela tra i Comuni finanziati dalla presidenza del consiglio

Il decreto pubblicato dal dipartimento per il sud apre alla successiva sottoscrizione delle convenzioni. Per Gela, un milione e mezzo di euro

Gela. Quello della Zona economica speciale è un fronte che in città ha portato, allo stato, ai lavori che stanno rifunzionalizzando l'asse stradale di collegamento con l'area portuale. La città rientrava, inizialmente, nella Zes della Sicilia orientale, poi confluita, su provvedimento del governo nazionale, nella cosiddetta Zes unica. Adesso, per la città arrivano nuovi fondi, per un milione e mezzo di euro. Il dipartimento per il sud della presidenza del consiglio dei ministri ha ufficializzato la graduatoria dei progetti ammessi e c'è appunto anche Gela, tra quelli siciliani. Sono fondi che entro il 2028 dovranno essere impiegati per interventi volti a rafforzare le infrastrutture delle aree industriali. Sono in totale diciassette gli interventi finanziati per la Sicilia. Il decreto pubblicato dal dipartimento per il sud apre alla successiva sottoscrizione delle convenzioni.