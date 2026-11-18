Eccellenza Biundo tra i cento migliori neolaureati d'Italia scelti da Forbes

A distinguersi è anche la sua tesi, dal titolo “L’oppio reputazionale: lo humanwashing come fallimento della corporate governance nell’era dell’AI”

Gela. A soli 25 anni, Paolo Biundo, giovane talento gelese, conquista un importante riconoscimento nazionale: è stato selezionato tra i 100 migliori neolaureati d’Italia nell’ambito di Top Graduate 2026 di Forbes Italia. Un risultato che arriva dopo la laurea in Management delle Imprese presso l’Università La Sapienza di Roma, conseguita con il massimo dei voti: 110/110 e lode. A distinguersi è anche la sua tesi, dal titolo “L’oppio reputazionale: lo humanwashing come fallimento della corporate governance nell’era dell’AI”, nella quale ha sviluppato un indice per misurare il fenomeno dello humanwashing: la comunicazione ingannevole delle aziende che si presentano come espressione del lavoro umano, pur facendo ricorso in modo significativo all’intelligenza artificiale. Una ricerca originale e attuale, che affronta il tema della trasparenza e della responsabilità delle imprese nell’era digitale. Un traguardo che testimonia il valore dei giovani gelesi che, attraverso studio, impegno e capacità, riescono a farsi spazio e a distinguersi a livello nazionale.