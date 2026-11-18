La ricerca Commissariato polizia si cambia, ricerca nuova sede: "Superficie da oltre 10 mila metri quadrati"

Non potrà essere una sede in una zona eccessivamente decentrata rispetto al contesto urbano generale

Gela. Da diversi anni, ormai, il cambio di sede del commissariato di polizia, attualmente nella struttura di via Zucchetto, è più di un'ipotesi. Furono avviate verifiche e procedure per trasferire la sede in un immobile comunale ma gradualmente quella via non fu più battuta. La prefettura di Caltanissetta ha reso pubblico un avviso: si ricerca appunto un nuovo immobile nel quale collocare il commissariato di polizia e il distaccamento della stradale. La superficie totale non potrà essere inferiore a 8.500 metri quadrati, per permettere la collocazione di uffici, caserma e alloggi di servizio. Inoltre, dovrà essere da almeno 3.900 metri quadrati l'area parcheggio, indicata nell'avviso pubblico che si pone come indagine di mercato. Viene precisato, che l'immobile “dovrà essere ubicato in una zona facilmente accessibile dal pubblico e collegato agevolmente con le principali vie di comunicazione”. Di conseguenza, non potrà essere una sede in una zona eccessivamente decentrata rispetto al contesto urbano generale. I privati che volessero avanzare la propria disponibilità, con un'area di proprietà che rispetti i parametri tecnici dettati dalla prefettura, potranno inoltrare la proposta alla questura di Caltanissetta entro il 19 dicembre.