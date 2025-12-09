XV edizione “Corri con Babbo Natale 2025”

Un appuntamento che unisce sport, tradizione ed emozione

Gela. L'appuntamento è domani alle 9 Piazza Umberto I. Anche quest’anno la magia del Natale si unirà all’energia dello sport grazie alla XV edizione della Corri con Babbo Natale 2025, un’iniziativa che da anni coinvolge famiglie, bambini e appassionati di attività motoria all’aria aperta. Un evento nato per promuovere movimento, socialità, gioco e tradizione, sempre nel segno dei valori più autentici dello sport. Nonostante le difficoltà e gli impegni organizzativi, gli instancabili volontari continuano a impegnarsi per mantenere viva questa tradizione, ormai attesa e amata da tutta la comunità. E ancora una volta l’invito è rivolto a tutti: condividere la passione, i principi e l’entusiasmo che lo sport riesce a trasmettere.

Una vera festa di colori, premi, piccoli doni e attenzioni, resa possibile dalla generosità di chi crede nell’importanza dello sport come strumento educativo e sociale.

Tra gadget, premi e divertimento, la cosa più preziosa resta sempre la stessa: l’emozione indimenticabile di incontrarsi, correre insieme e condividere momenti autentici.

Ed è proprio questa emozione che gli organizzatori desiderano trasmettere a tutte le famiglie, sperando nella collaborazione di chi può contribuire a diffondere l’invito e a far crescere ancora questa tradizione.

Una mattinata dedicata al movimento, alla gioia del Natale e ai valori che lo sport porta con sé: rispetto, lealtà, impegno e soprattutto divertimento.

Corri con Babbo Natale 2025 vi aspetta per trasformare una semplice corsa in un ricordo da custodire con il sorriso.