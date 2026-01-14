Witkoff “Al via la fase 2 del piano per Gaza”

ROMA (ITALPRESS) - "Oggi, a nome del presidente Trump, annunciamo il lancio della fase due del piano in 20 punti del presidente per porre fine al conflitto di Gaza, che passa dal cessate il fuoco alla...

ROMA (ITALPRESS) - "Oggi, a nome del presidente Trump, annunciamo il lancio della fase due del piano in 20 punti del presidente per porre fine al conflitto di Gaza, che passa dal cessate il fuoco alla smilitarizzazione, alla governance tecnocratica e alla ricostruzione". Lo scrive su X l'inviato speciale di Trump per le missioni di pace, Steve Witkoff. "La fase due istituisce un'amministrazione palestinese tecnocratica transitoria a Gaza, il Comitato nazionale per l'amministrazione di Gaza (Ncag), e avvia la completa smilitarizzazione e ricostruzione di Gaza, in particolare il disarmo di tutto il personale non autorizzato", chiarisce. Gli Stati Uniti "si aspettano che Hamas rispetti pienamente i propri obblighi, incluso l'immediato ritorno dell'ultimo ostaggio deceduto. Il mancato rispetto di tale obbligo comporterà gravi conseguenze". Witkoff conclude: "E' importante sottolineare che la fase uno ha fornito aiuti umanitari storici, mantenuto il cessate il fuoco, restituito tutti gli ostaggi viventi e le spoglie di ventisette dei ventotto ostaggi deceduti. Siamo profondamente grati a Egitto, Turchia e Qatar per i loro indispensabili sforzi di mediazione che hanno reso possibili tutti i progressi finora conseguiti".

-foto Ipa Agency -

(ITALPRESS).