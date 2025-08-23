Quotidiano di Gela

West Nile, migliorano le condizioni della 74enne ricoverata a Messina

MESSINA (ITALPRESS) & Migliorano le condizioni della 74enne ricoverata al Papardo per il primo caso di virus West Nile a Messina. La donna, ora in degenza ordinaria e senza febbre, resta sotto osservazione con prognosi riservata per 48 ore. Attivate

A cura di Redazione
23 agosto 2025 11:55
Italpress
Regione
MESSINA (ITALPRESS) – Migliorano le condizioni della 74enne ricoverata al Papardo per il primo caso di virus West Nile a Messina. La donna, ora in degenza ordinaria e senza febbre, resta sotto osservazione con prognosi riservata per 48 ore. Attivate le procedure ministeriali e inviati i campioni all’Istituto Superiore di Sanità.

