West Nile, migliorano le condizioni della 74enne ricoverata a Messina
A cura di Redazione
23 agosto 2025 11:55
MESSINA (ITALPRESS) – Migliorano le condizioni della 74enne ricoverata al Papardo per il primo caso di virus West Nile a Messina. La donna, ora in degenza ordinaria e senza febbre, resta sotto osservazione con prognosi riservata per 48 ore. Attivate le procedure ministeriali e inviati i campioni all’Istituto Superiore di Sanità.
