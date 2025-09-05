Quotidiano di Gela

West Nile, dimessa la paziente ricoverata a Messina

A cura di Redazione
05 settembre 2025 11:56
Italpress
Regione
MESSINA (ITALPRESS) – È stata dimessa oggi dall’ospedale Papardo di Messina la donna ricoverata per infezione da virus West Nile. Dopo 15 giorni di cure nel reparto di Malattie infettive, la paziente continuerà il percorso con assistenza domiciliare e riabilitazione. Fondamentale la tempestiva diagnosi, resa possibile dal lavoro delle diverse unità operative. L’Asp di Messina ha rafforzato la sorveglianza sul virus in Sicilia.

-Foto IPA Agency-
(ITALPRESS).

✅ Fact Check FONTE VERIFICATA
