Una lunga sequenza di numeri con vernice spray su muri e facciate di abitazioni

L'autore non ha tenuto conto neppure delle abitazioni, dato che i numeri con la vernice sono stati riportati proprio nelle facciate di alcuni stabili

Gela. Una lunga sequenza di numeri, soprattutto 1 e 3, tracciati con vernice spray, nera e azzurra, su muri e facciate di abitazioni, in via Crispi così come in altre zone e fino all'area a ridosso di piazza Roma. Una presenza che non è passata inosservata agli occhi di chi percorre abitualmente o solo di passaggio le strade limitrofe. Pare che vicino a una delle sequenze di numeri sia stato riportato un nome di battesimo, sempre tracciato con vernice spray. Sicuramente, l'autore non ha tenuto conto neppure delle abitazioni, dato che i numeri con la vernice sono stati riportati proprio nelle facciate di alcuni stabili.