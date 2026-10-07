Weekend di grandi successi per l'Atletica Gela tra vittorie regionali e prestazioni di rilievo

Altro weekend positivo per l’Atletica Gela, che con cuore, grinta e determinazione ha ottenuto ottimi risultati tra le storiche strade di Augusta per il circuito Bronze Race e l’affascinante Cefalù per la Mezza Maratona.

A cura di Giovanni Indovina 07 ottobre 2026 11:20

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