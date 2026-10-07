Weekend di grandi successi per l'Atletica Gela tra vittorie regionali e prestazioni di rilievo
Altro weekend positivo per l’Atletica Gela, che con cuore, grinta e determinazione ha ottenuto ottimi risultati tra le storiche strade di Augusta per il circuito Bronze Race e l’affascinante Cefalù per la Mezza Maratona.
Gela. Altro weekend positivo per l’Atletica Gela, che con cuore, grinta e determinazione ha ottenuto ottimi risultati tra le storiche strade di Augusta per il circuito Bronze Race e l’affascinante Cefalù per la Mezza Maratona.
I colori dell'Atletica Gela brillano nei principali appuntamenti podistici con l'impresa di Antonio Saviano, che conquistando la vittoria nella categoria SM 45 alla Mezza Maratona di Cefalù si laurea Campione Regionale con due gare d'anticipo, affiancato dalle ottime prove di Lidia Granvillano, Mirko Maniglia e Maurizio Gatto.
Al Circuito Bronze Race di Augusta (10 km) spiccano il quinto posto di Gianluca Vittoria (SM 35), la leadership difesa con autorità da Giuseppe Marino, la grande prestazione di Salvatore Tilaro contro avversari internazionali, il rientro vincente dall'infortunio per Francesco Migliore, il contributo fondamentale per i punti di società di Francesco Alabiso e il settimo posto di Francesco Tilaro nei 5 km (SM 70), a cui si aggiunge la partecipazione di Salvatore Spina alla celebre Deejay Ten di Milano a coronamento di un weekend da incorniciare per tutta la squadra gelese.