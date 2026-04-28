Webuild, per il nuovo bond da 500 milioni domanda oltre cinque volte l’offerta

ROMA (ITALPRESS) - Webuild mette a segno con successo una nuova emissione obbligazionaria da 500 milioni di euro, confermando la fiducia degli investitori nel profilo creditizio e nelle prospettive de...

ROMA (ITALPRESS) - Webuild mette a segno con successo una nuova emissione obbligazionaria da 500 milioni di euro, confermando la fiducia degli investitori nel profilo creditizio e nelle prospettive del Gruppo.

L'operazione riguarda un bond senior unsecured con scadenza a sei anni, fissata a maggio 2032, e una cedola annuale del 4,5%. Il collocamento ha registrato una domanda superiore a cinque volte l'offerta, con ordini provenienti da oltre 250 investitori istituzionali, nonostante un contesto di mercato caratterizzato da crescente volatilità e incertezza legate alle tensioni geopolitiche globali.

La nuova emissione, lanciata in parallelo a una tender offer sulle obbligazioni in scadenza nel 2027, si inserisce in una strategia di gestione proattiva e ottimizzazione del profilo del debito, consentendo al Gruppo di estendere l'orizzonte delle scadenze finanziarie fino al 2032 e migliorare la flessibilità complessiva.

Oltre il 75% degli ordini è arrivato da investitori internazionali, in particolare da Regno Unito, Francia e Germania, a testimonianza del posizionamento sempre più solido di Webuild sui mercati dei capitali globali.

La forte richiesta ha permesso alla società non solo di incrementare l'ammontare dell'emissione dai 400 milioni inizialmente previsti ai 500 milioni finali, ma anche di migliorare significativamente le condizioni economiche, con una riduzione del rendimento di 50 punti base rispetto alle prime indicazioni di pricing, fissate al 5%. Il rendimento finale al 4,50% implica di fatto un azzeramento del premio di nuova emissione, segnale della fiducia degli investitori nel merito creditizio del Gruppo.

L'operazione arriva al termine del Business Plan 2023-2025 "Roadmap al 2025 - The Future is Now", che si è concluso con risultati record e superiori agli obiettivi, e si inserisce in un contesto di rafforzamento del profilo creditizio testimoniato dal doppio upgrade del rating da parte di Fitch e S&P a BB+ con outlook stabile, a un solo passo dall'investment grade.

Nel complesso, l'emissione consente a Webuild di accelerare il percorso di ottimizzazione della struttura finanziaria, allungando la vita media del debito e riducendo i fabbisogni di rifinanziamento nel medio termine, consolidando al contempo la fiducia del mercato nella sostenibilità della crescita del Gruppo.

- foto ufficio stampa Webuild -

(ITALPRESS).