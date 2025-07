Volontariato e iniziative per chi ha più bisogno, "in città Anteas sta crescendo"

Nata il 3 febbraio, l’associazione ha raggiunto il numero di 60 soci in un semestre

Gela. “Una serata per ritrovare la gioia di stare insieme”: questo l’obiettivo dei soci “Anteas territoriale di Gela”, che festeggiano con un giro pizza e brindano alla buona riuscita delle attività. Nata il 3 febbraio, l’associazione ha raggiunto il numero di 60 soci in un semestre, con l’obiettivo di farsi conoscere attraverso attività socio-culturali e forme di volontariato. Al centro di tutto il sostegno alle fasce più deboli. Tra le varie iniziative, Anteas promuove gratuitamente il servizio di accompagnamento e trasporto inteso come trasporto amico, farmaci a domicilio, in quanto molte persone vivono una forte preoccupazione nel gestire le pratiche burocratiche necessarie per una visita o un ricovero in ospedale.

“In Anteas promuoviamo iniziative di Turismo sociale inteso come diritto al viaggio e momento di conoscenza, benessere, e di arricchimento umano e culturale - spiega il presidente Salvatore Russello - fare Turismo Sociale, per noi, significa rispondere ad uno stile di vita, che porta a scegliere di viaggiare con lentezza, consapevolezza, scoprendo la bellezza dei luoghi e degli incontri che si fanno nelle varie forme in cui è possibile sperimentarlo. Viaggiare aiuta a combattere la solitudine, facendo in modo che le persone anziane socializzano con nuovi amici. La vacanza non è solo un relax ma anche occasione di conoscenza non solo di riposo, ma divertimento culturale”.