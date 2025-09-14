Volontari allertano le forze dell'ordine, ritrovato un ordigno a Manfria

E' stato individuato in una zona a poca distanza dalla Torre di Manfria

Gela. Un ordigno esplosivo ritrovato a poca distanza dalla zona della Torre di Manfria. Sono stati i volontari che ieri hanno organizzato le attività dell'Archeo-trekking, in queste ore, ad accorgersi della presenza di quella che appare come una bomba a mano, probabilmente da legare al periodo del secondo conflitto mondiale. L'ordigno è comunque ben visibile, in superficie. I volontari hanno contattato i carabinieri per gli interventi del caso e sono in corso accertamenti tecnici.