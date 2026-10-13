Volley, l’Aquila Bronte conquista l’edizione 2026 del Memorial Mimmo e Pippo Russo

Una passione per la pallavolo ancora una volta celebrata da atleti, tifosi, familiari, amici e conoscenti che hanno preso parte al terzo Memorial Mimmo e Pippo Russo

ROMA (ITALPRESS) – Anche quest’anno a Belpasso, per il terzo consecutivo, l’eredità dei fratelli Mimmo e Pippo Russo è tornata a battere sul campo e a risuonare tra le tribune del Palazzetto dello sport di contrada Timpa Magna, a loro intitolato nel 2024. Una passione per la pallavolo ancora una volta celebrata da atleti, tifosi, familiari, amici e conoscenti che hanno preso parte al terzo Memorial Mimmo e Pippo Russo. Un evento nato per tenere vivo l’esempio di due figure straordinarie che hanno cambiato la storia sportiva e sociale della comunità, portando in alto il nome della Pallavolo Belpasso. Inizio di torneo scoppiettante, con l’Aquila Bronte vittoriosa in rimonta contro l’ASD Giarratana Volley dopo tre set tiratissimi, conclusi sul 23-25, 25-21, 15-11. Entusiasmante anche il match tra i ragusani e l’ASD Volley Letojanni, conquistato dalla formazione messinese per 25-17, 23-25, 15-12. Chiusura con la squadra brontese sugli scudi e protagonista di una nuova prova di forza contro i peloritani, battuti in due set nella terza e ultima sfida con il punteggio di 25-22, 25-13. L’evento è stato ancora una volta molto più di un triangolare.

Una festa di amicizia e valori, quelli che in vita i due fratelli hanno portato avanti con coraggio e intraprendenza. “È importante – ha detto il sindaco di Belpasso, Carlo Caputo – dare testimonianza di chi ha lasciato qualcosa nel territorio e alla comunità e alimentarne il ricordo. Da quando c’è un appuntamento sportivo fisso, è ancora più bello perché riempiamo questa struttura con tante belle realtà sportive che vengono da tutta la Sicilia. E questo ci fa piacere”. Il Memorial è stato organizzato dalla Pallavolo Belpasso, con il patrocinio del Comune di Belpasso, della presidenza dell’Assemblea regionale siciliana e della Federazione italiana Pallavolo. “I miei fratelli – ha detto il presidente della Pallavolo Belpasso, Carmelo Russo – sarebbero felicissimi di vedere tutto questo. Dal 1970 a oggi, se escludiamo un anno di chiusura dell’impianto e il periodo Covid, non ci siamo mai fermati”. Ancora una volta momenti di commozione a margine della cerimonia di premiazione, con le mogli di Mimmo e Pippo, Benedetta e Nuccia, e i figli, Giuseppe e Marco, che hanno voluto rivolgere un ringraziamento agli intervenuti.

– foto ufficio stampa Memorial Russo –

(ITALPRESS).