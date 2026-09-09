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Volley Gela, tris di annunci: i biancazzurri ripartono da Murvana, D’Antoni e Petralito

Il club, a ottobre ai nastri di partenza in Serie D dopo aver rilevato il titolo del Giarratana, ripartirà da Giacomo Tandurella, elemento imprescindibile della società.

A cura di Giovanni Indovina Giovanni Indovina
09 settembre 2026 12:35
Volley Gela, tris di annunci: i biancazzurri ripartono da Murvana, D’Antoni e Petralito - Foto: Volley Gela
Foto: Volley Gela
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Gela. Volley Gela nel vivo della programmazione precampionato. Il club, a ottobre ai nastri di partenza in Serie D dopo aver rilevato il titolo del Giarratana, ripartirà da Giacomo Tandurella, elemento imprescindibile della società. Sarà nuovamente lui a sedere sulla panchina biancazzurra in questo nuovo capitolo del Volley Gela.

Per quanto riguarda il gruppo squadra, sono già state annunciate tre giocatrici. Le prime due sono Corinne D’Antoni e Miriam Murvana, reduci da un’esperienza tra le fila giallorosse della Nuova Città di Gela. Ieri, invece, è stato ufficializzata la riconferma di Sara Petralito, prodotto del vivaio biancazzurro e tornata al Volley Gela dopo diversi anni nella seconda parte della scorsa stagione.

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