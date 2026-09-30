Volley Gela, riconfermata la palleggiatrice Eleonora Pellegrino

Palleggiatrice nata nel 2009, farà nuovamente parte del roster a disposizione di Giacomo Tandurella in vista del prossimo campionato di Serie D femminile, al via nel mese di ottobre.

Gela. Altra riconferma per il Volley Gela: Eleonora Pellegrino proseguirà il proprio percorso con la divisa biancazzurra del club locale. Palleggiatrice nata nel 2009, farà nuovamente parte del roster a disposizione di Giacomo Tandurella in vista del prossimo campionato di Serie D femminile, al via nel mese di ottobre.

“Il Volley Gela è orgoglioso di proseguire il percorso insieme a Eleonora Pellegrino, palleggiatrice di talento, nata e cresciuta nel vivaio biancazzurro - riporta il club -. Nonostante la giovanissima età, è una vera e propria veterana del roster biancazzurro che sarà ai nastri di partenza del Campionato di Serie D. È tempo di alzare ulteriormente l’asticella per raggiungere tutti gli obiettivi prefissati”.