Volley Gela in casa del Bronte, obiettivo vittoria

Gela. Volley Gela impegnato, domani pomeriggio alle 18, sul campo del Bronte. Le biancazzurre fronteggeranno il fanalino di coda del girone per avvicinarsi alla zona playoff, con il sesto posto distante appena due lunghezze. Le ragazze agli ordini di coach Tandurella cercano il primo successo stagionale, dopo aver conquistato il primo punto del proprio campionato nella sconfitta al tie-break dello scorso weekend al cospetto della Koira Vittoria. In trasferta a Bronte, il Volley Gela avrà l’occasione di tornare a casa con il bottino pieno ed acquisire maggiore autostima e consapevolezza dei propri mezzi. “Quella di domani – afferma coach Tandurella – sarà una sfida importante. Mi aspetto che la squadra, nonostante le difficoltà di questo inizio di stagione, dia seguito alla buona prestazione della scorsa settimana contro il Vittoria. Sia per noi e sia per il Bronte sarà un match che può fare svoltare il cammino in campionato”.

Foto Vincenzo Bunetto