Volley, Eco-Rigen Nuova Città di Gela: arriva Noemi Bertoli

Il direttore sportivo Massimo Bonaccorso completa la rosa con la centrale classe 2006, reduce da due stagioni in Serie B2 con il Volley Cecina.

Gela. L’Eco-Rigen Nuova Città di Gela mette a segno l’ultimo innesto e completa la rosa in vista della nuova stagione. Il direttore sportivo Massimo Bonaccorso ha portato in giallorosso Noemi Bertoli, centrale classe 2006, giovane talento che arriva dal Volley Cecina.

Un’operazione che conferma la linea scelta dalla società, orientata a costruire una squadra competitiva puntando su qualità e prospettiva, con l’obiettivo di raggiungere i traguardi fissati dalla dirigenza e dallo staff tecnico.

Bertoli vanta già una significativa esperienza nonostante la giovane età. Ha disputato la stagione 2025/26 e quella precedente in Serie B2 con il Volley Cecina, dopo aver militato per due annate in Serie C e aver già affrontato la Serie B2 nella stagione 2021/22.

Per la centrale si tratta della prima esperienza lontano da casa, una nuova sfida che la giocatrice affronta con entusiasmo e grande motivazione.

«Sono contenta di essere stata scelta per contribuire a questo ambizioso progetto – ha dichiarato Noemi Bertoli –. Appena ho ricevuto la chiamata non ci ho pensato due volte e ho accettato subito. Nonostante sia la mia prima esperienza lontano da casa, la società mi ha trasmesso fiducia e serenità fin dal primo momento».

La giovane centrale guarda già al prossimo campionato: «Nell’ultimo anno sono cresciuta molto, ma so di poter migliorare ancora. Sono pronta a mettermi in gioco, lavorare con impegno e dare il massimo per contribuire al raggiungimento di tutti gli obiettivi della squadra».

Con l’arrivo di Bertoli, l’Eco-Rigen Nuova Città di Gela chiude dunque il mercato e si prepara ad affrontare la nuova stagione con una rosa costruita all’insegna della programmazione e della valorizzazione dei giovani talenti.