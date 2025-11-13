“Vivo il teatro”: al via la nuova stagione del Teatro Eschilo di Gela firmata da Mario Incudine

" L’abbiamo chiamata Vivo il teatro pensando al verbo in prima persona, come scelta personale di vivere il teatro, ma anche come aggettivo: un teatro è vivo solo se la comunità lo fa vivere.”- M. Incudine

Gela. Il Teatro Comunale Eschilo di Gela apre le porte a una nuova e vibrante stagione culturale intitolata “Vivo il teatro”, un cartellone di otto appuntamenti che abbracciano prosa, musica, comicità e tradizione. La rassegna, presentata in conferenza stampa, nasce dalla collaborazione tra Asc Production e il Teatro Eschilo, con la direzione artistica del poliedrico Mario Incudine.

Alla presentazione erano presenti, oltre a Incudine, il Sindaco di Gela Terenziano di Stefano, l’Assessore alla Cultura Giuseppe Di Cristina, la Presidente del Consiglio Comunale Paola Giudice e il Direttore del Teatro Francesco Longo.

“Abbiamo pensato a una rassegna variegata – ha dichiarato Mario Incudine – che portasse in scena grandi nomi e spettacoli legati alla tradizione, alla comicità e alla musica. L’abbiamo chiamata Vivo il teatro pensando al verbo in prima persona, come scelta personale di vivere il teatro, ma anche come aggettivo: un teatro è vivo solo se la comunità lo fa vivere.”

Un concetto condiviso anche dal Sindaco Terenziano di Stefano, che ha sottolineato come il Teatro Eschilo rappresenti “un punto di riferimento culturale per la città, uno spazio di condivisione e crescita collettiva. Un cartellone di qualità e la direzione artistica di un artista come Mario Incudine gli conferiscono ancora più valore.”

Il programma: tra musica, prosa e comicità

Ad aprire la stagione sarà lo stesso Mario Incudine, mercoledì 3 dicembre alle ore 21, con “Archimede, la solitudine di un genio”, testo di Costanza DiQuattro e regia di Alessio Pizzech.

Seguiranno:

• Domenica 21 dicembre, ore 18: “Donne per la pace, a Christmas Gospel” con Deborah Iurato e la Women Orchestra.

• Domenica 11 gennaio, ore 18: il comico Roberto Ciufoli in “Tipi”.

• Sabato 14 febbraio, ore 21: “Duo jazz – Omaggio a Enzo Jannacci” con Paolo Jannacci e Daniele Moretto.

• Venerdì 27 febbraio, ore 21: “Anna Karenina, le donne e la passione”, con Maddalena Emanuela Rizzi, Bruno Governale, Biagio Iacovelli e Alioscia Viccaro, per la regia di Filippo D’Alessio.

• Domenica 15 marzo, ore 21: Pino Strabioli in “Eravamo io, Michelangelo, Giulio Cesare, Andersen e Oscar Wilde”.

• Domenica 19 aprile, ore 18: i comici siciliani I Badaboom in “Trova le differenze”, regia di Roberto Ciufoli.

• Domenica 10 maggio, ore 18: “Mille Rose”, spettacolo dedicato a Rosa Balistreri, con Lucia Sardo e regia di Maria Arena.

Una stagione per tutti

“Questa stagione – ha spiegato il direttore del Teatro Eschilo Francesco Longo – nasce da un lavoro condiviso con Asc Production, con l’obiettivo di ampliare il nostro pubblico e offrire una programmazione capace di coinvolgere giovani, famiglie, amanti della prosa, della musica e della comicità.”

La campagna abbonamenti è già aperta presso il botteghino del Teatro Eschilo, in Piazza Sant’Agostino, dal giovedì al sabato, dalle 17 alle 20, oppure telefonando al 351 8523525. A breve sarà possibile anche l’acquisto dei biglietti online.

Per aggiornamenti e informazioni:

Pagina Facebook Teatro Eschilo Gela → facebook.com/share/1FkWLLxZhA/￼