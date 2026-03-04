Ravenna è la capitale italiana del mare 2026, Gela nelle tredici

Presente una delegazione dell'amministrazione comunale

Gela. È Ravenna la capitale del mare 2026. L'ufficialità è arrivata nel corso di una cerimonia ufficiale tenutasi presso la presidenza del consiglio dei ministri a Roma. A dichiarare la città vincitrice, il ministro Nello Musumeci. Gela, che era in lizza, si è collocata tra le prime tredici, su un totale di cinquantaquattro comuni candidati. L'amministrazione comunale era presente, con una delegazione guidata dal sindaco Terenziano Di Stefano e dall'assessore Romina Morselli. Il progetto per la candidatura è stato strutturato attraverso consulenti che hanno operato a titolo gratuito e sarà comunque la base di partenza per ulteriori iniziative volte al turismo e al rilancio culturale.