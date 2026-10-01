Vittorio Sgarbi ricoverato al Policlinico Gemelli di Roma
ROMA (ITALPRESS) - Il critico d'arte e politico Vittorio Sgarbi è ricoverato presso il Policlinico Agostino Gemelli di Roma. A quanto si apprende, lo storico dell'arte si trova attualmente preso in cu...
ROMA (ITALPRESS) - Il critico d'arte e politico Vittorio Sgarbi è ricoverato presso il Policlinico Agostino Gemelli di Roma. A quanto si apprende, lo storico dell'arte si trova attualmente preso in cura dai medici del nosocomio romano per accertamenti e monitoraggio clinico. Al momento non sono stati diffusi bollettini medici ufficiali sulle sue condizioni di salute, ma l'ospedale conferma il suo ricovero.(ITALPRESS).
Fact Check
Prima della pubblicazione, la redazione ha verificato e consultato le fonti elencate di seguito per garantire l'accuratezza delle informazioni riportate.
Fonte:
Verificato il: 01 ottobre 2026