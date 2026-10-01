Vittorio Sgarbi ricoverato al Policlinico Gemelli di Roma

ROMA (ITALPRESS) - Il critico d'arte e politico Vittorio Sgarbi è ricoverato presso il Policlinico Agostino Gemelli di Roma. A quanto si apprende, lo storico dell'arte si trova attualmente preso in cu...

ROMA (ITALPRESS) - Il critico d'arte e politico Vittorio Sgarbi è ricoverato presso il Policlinico Agostino Gemelli di Roma. A quanto si apprende, lo storico dell'arte si trova attualmente preso in cura dai medici del nosocomio romano per accertamenti e monitoraggio clinico. Al momento non sono stati diffusi bollettini medici ufficiali sulle sue condizioni di salute, ma l'ospedale conferma il suo ricovero.(ITALPRESS).