Visita in carcere, verifica condotta dalla Camera penale: Lorefice, "Balate rimane un esempio"

Questa mattina, gli avvocati della Camera penale “Eschilo” hanno condotto una visita all'interno dell'istituto di pena. Ha preso parte anche il senatore Pietro Lorefice

Gela. Il carcere di Balate si conferma “un'eccezione” nel contesto generale di sovraffollamento delle strutture siciliane e del resto d'Italia. Questa mattina, gli avvocati della Camera penale “Eschilo” hanno condotto una visita all'interno dell'istituto di pena. Ha preso parte anche il senatore Pietro Lorefice. “Con carceri che registrano un sovraffollamento anche del 150% e condizioni di vita al limite della decenza, il carcere di Balate a Gela rappresenta un esempio di come dignità, attività formative e reinserimento sociale possano essere garantiti anche dentro un istituto penitenziario. Oggi, tornando nella struttura con la Camera penale “Eschilo” per “Ristretti in Agosto”, abbiamo trovato una realtà diversa rispetto a quanto accade nella maggior parte dei nostri carceri. Ma dignità, diritti, formazione, lavoro e reinserimento devono essere garantiti ovunque, non essere un’eccezione”, sottolinea il parlamentare.